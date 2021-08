Ricciardo popisuje, co mu pomohlo k jeho nejlepšímu výsledku s McLarenem

Australský pilot si stále zvyká na jinou techniku, než na kterou byl zvyklý u Renaultu, zejména na odlišné chován monopostu MCL35M při brzdění a nájezdu do zatáček. Proto také v šampionátu ztrácí 63 bodů na svého týmového kolegu Landa Norrise, jenž zatím jezdí výtečně a mezi jezdci drží se 113 body třetí příčku před Valtterim Bottasem z Mercedesu a Sergiem Pérezem z Red Bullu.

Ricciardo se v pátek kvalifikoval na sedmé pozici, v sobotním sprintu se posunul o místo výše, v nedělní velké ceně těžil z odstoupení letošního lídra Maxe Verstappena a cílem projel pátý, za což získal odměnu v podobě 10 mistrovských bodů - o dva více než Carlos Sainz, jenž se drží před ním.

Co mu pomohlo vylepšit si své maximum u McLarenu? "S autem jsme na tom byli slušně, během kvalifikace jsem si zkrátka vybudoval důvěru. Myslím, že jsem prostě dosáhl na dobrou úroveň komfortu s ním, což očividně pomáhá," odpovídá Ricciardo.

"Ale rozhodně se na tomto okruhu méně brzdí, což je jedna z vlastností, která pro mě o víkendu byla zřejmě dobrou. Cítil jsem se pohodlně a jistě, abych na to mohl tlačit. Přišlo mi to celkem jako relativně přirozené. Proto jsme toho nemuseli tolik honit s nastavením nebo nějakou technikou," vysvětluje pilot McLarenu.

Vysmátý Daniel Ricciardo (vpravo) se svým týmovým kolegou | zdroj: McLaren

V 10. podniku letošního šampionátu to pro něj tedy bylo poprvé, kdy mu auto dobře sedělo. Už svým výkonem v kvalifikaci "velmi potěšil" svého šéfa Andrease Seidla, pro kterého to ale zároveň bylo příjemné pozorovat, že "přesto nebyl spokojený a byl nabručený, protože chtěl více."

Ricciardo svůj výkon hodnotil slovy: "Je to zvláštní, protože během jednoho kola na to s autem tlačíte k limitu a v závodě byste si pomysleli, že budu mít více rychlosti, až se vše uklidní. Ale tento víkend to bylo opačně. V závodě, kdy je v autě hodně paliva a více se smýká kolem, to stále musím více vyladit. Myslím ten pocit a dostávat auto na tu tenkou hranici, což zatím konzistentně nedokážu."

"To, že jsem měl za sebou po většinu závodu Carlose [Sainze], jenž na mě vyvíjel tlak, mě svým způsobem přinutilo v některých zatáčkách jezdit rychleji. Myslím, že mi to umožnilo o něco lépe vnímat, kde se nachází ta hranice," dodává 32letý Australan, jenž se dokázal až do cíle udržet před pilotem Ferrari jezdícím v těsném závěsu.

McLaren se i díky němu udržel před Scuderií, která v Silverstone byla nečekaně konkurenceschopná, což doložil Charles Leclerc. Ten po úvodní kolizi Verstappena s Hamiltonem vedl závod 50 z celkových 52 kol. Stáj z Maranella si z Británie odvezla 26 bodů, McLaren o 4 méně a v šampionátu mu stále patří třetí příčka s náskokem 15 bodů.

