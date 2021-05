Návrat Francouzů: Grosjean se sveze s Mercedesem, Abiteboul se objevuje u Mecachrome

Grosjean dostane příležitost během domácí Velké ceny Francie předvést své schopnosti v Mercedesu W10 tak, jak mu to dříve slíbil šéf týmu Toto Wolff. Bývalý jezdec Haasu v F1 skončil po své hrůzostrašné nehodě v Bahrajnu, kde vzplál jeho monopost poté, co se po nárazu do svodidel rozlomil napůl.

Romain z toho vyvázl pouze se zlomeným žebrem a popáleninami rukou, do svého posledního závodu v Abú Zabí kvůli tomu už nenastoupil. Wolff mu tehdy slíbil, že pro něj zařídí test z Mercedesem, což v létě taky splní.

Grosjean už absolvoval proces tvarování sedačky a na zkoušku Hamiltonova Stříbrného šípu se už těší: "To je ale příležitost! Děkuji moc Totovi a celému Mercedesu za uskutečnění. Co by mohlo být lepší než poslední jízda před mými domácími fanoušky během Velké ceny Francie ve voze F1?" ptá se na svém Twitteru.

Na scéně se znovu objevuje také Cyril Abiteboul, jenž byl letos v lednu náhle sesazen ze své pozice šéfa závodní stáje Renault (nyní Alpine) F1 poté, co u kormidla v Enstone působil od roku 2014. Výkonný ředitel Renaultu Luca de Meo jej nahradil Laurentem Rossim, do týmu přišel jako posila Fernando Alonso.

Abiteboul nyní bude působit jako poradce sportovního oddělení Mecachromu: "Jsme hrdí na to, že Cyril přinese svou podporu a zkušenosti z tohoto sektoru týmům skupiny, která od roku 1983 podporuje prestižní značky v rámci těch největších kategorií motorsportu: F1, F2, F3, vytrvalostních a rallye závodů," odhaluje šéf Christian Cornille.

Cyril Abiteboul v F1 náhle skončil poté, co se automobilka Renault odhodlala ke změnám | foto: Renault Sport F1

"Skupina Mecachrome musí porozumět novým trendům a příležitostem v tomto sektoru a dát je do souladu s cíli skupiny a probíhající transformací v jejích dalších odvětvích," pokračuje. Abiteboul podle něj bude "navrhovat strategické možnosti pro střednědobý vývoj aktivit skupiny v motorsportu."

Mecachrome dodává V6 turbomotory pro Formuli 2 a bloky motorů pro Formuli 3. Kromě toho poskytuje stáji Alpine F1 platformu pro vývoj a obrábění hlav válců a dalších mechanických součástí motorů. V letech 2010 - 2014 dával dohromady motory Renaultu pro Red Bull, jenž s nimi získal čtyři konstruktérské i individuální tituly.