Rozjetý Mercedes nasadí do letní přestávky ještě 2 sady vylepšení. Bude pohádka pokračovat?

V Rakousku po kolizi Maxe Verstappena s Landem Norrisem zvítězil George Russell, minulou neděli se již zcela zaslouženě těšil z vítězství Lewis Hamilton, pro kterého šlo po 2,5 letech již o 104. triumf ve Formuli 1.

Trajektorie týmu je po určitém objevu ve vývoji jasná. A ve vzestupu hodlá pokračovat, nové díly přiveze příští víkend do Maďarska i o týden později do Belgie, než začne letní přestávka.

"Pokud jde o výkonnost, dočkáme se jejího dalšího zlepšení. Do Budapešti a do Spa vezeme novinky," potvrzuje Wolff. "Nesmíme se nechat moc unést, před týdnem jsme těžili z kolize, ale tentokrát šlo o poctivé vítězství. Měli jsme skutečnou rychlost - mohli jste vidět Georgea a Lewise ve vedení. Téměř za všech podmínek jsme tam byli."

F1 wins are like London buses. You wait a long time for one, and two come along at once 🏆🏆😃 pic.twitter.com/V5J8hrTYBa — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 9, 2024

Ve vývoji to podle něj konečně "klaplo" a Hamiltonovo vítězství před domácími fanoušky a jeho odchodem k Ferrari označuje za "pohádku."

"Před pěti závody jsme neměli ani na pódium a vypadalo to na třetí rok bez výkonnosti, tak to potom klaplo. Najednou vše všechno, co nedávalo smysl, začalo dávat smysl. A výsledky vývojových směrů jsou zpět jako kdysi," těší šéfa Mercedesu.

"Nalézáme výkonnost, nasazujeme ji na auto a odráží se v časech na kolo. Tak tomu v předchozích dvou letech nebylo. Nedokázali jsme pilotům poskytnout auto, které by jim umožnilo bojovat o vítězství... nedokázali bychom sepsat lepší scénář. Potvrdili jsme, že to, co momentálně děláme, je správné," pokračuje.

Poté se vrací k dramatické koncovce Velké ceny Británie: "Nezbývaly nám středně-tvrdé [pneumatiky], takže to pro nás bylo velmi jednoduché. Nevěřili jsme, že tvrdé jsou ty správné. Při ohlédnutí se zpět by možná tou správnou prioritou byly středně-tvrdé, tvrdé a měkké. My jsme je ale dokázali šetřit až do konce. Myslím, že naše degradace pneumatik byla dobrá ve srovnání s McLarenem - a to nám zajistilo vítězství."