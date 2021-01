Abiteboul s okamžitou platností u Renaultu zcela končí

Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Cyril Abiteboul končí v Renaultu. Se vším všudy a okamžitě. Původně se přitom předpokládalo, že zkušený manažer se pouze posune v hierarchii společnosti, když se loni stal šéfem závodního programu Alpine. Jenže i této pozici teď dává Abiteboul sbohem.

V čele Alpine jej nahradí Laurent Rossi, který dříve působil také u Renaultu. Do pozice lídra týmu by se měl posunout Marcin Budkowski. Abiteboul se ve světě Formule 1 pohybuje od roku 2007, s Renaultem pak spojil své cesty počínaje sezonou 2016, kdy se francouzská automobilka vrátila do kolotoče Velkých cen.

Nejlepším výsledkem týmu pod jeho vedením bylo čtvrté místo v Poháru konstruktérů, to sice letos Renaultu uniklo, ale Francouzi se zásluhou Daniela Ricciarda a Estebana Ocona dostali na stupně vítězů, což se jim od návratu podařilo vůbec poprvé. Budoucnost už ale bude bez Abiteboula.

Alain Prost a Cyril Abiteboul v tréninku v Abú Zabí | foto: Renault Sport F1

„Rád bych poděkoval Renaultu za důvěru, kterou do mě vložil. Zejména pak při svém návratu do Formule 1 v roce 2016," říká Abiteboul. Na jeho slova navazuje generální ředitel Renaultu Luca de Mao.

„Chtěl bych Cyrilovi poděkovat za jeho úsilí, které týmu za poslední roky věnoval V roce 2016 jsme byli téměř nejhorší, loni jsme se dostali na pódia. Právě Cyril na tom má velký podíl," říká nejvyšší představitel francouzské automobilky.