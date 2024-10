Ferrari i před závodem v USA pomýšlí na titul: "Stále je všechno ve hře"

Na americké půdě nás nyní čekají tři závody za sebou (Austin, Mexico City a Interlagos). Týmy hodlají o víkendu po měsíční pauze nasadit poslední větší novinky a doufají ve zlepšení své konkurenceschopnost.

"Do Texasu přivážíme náš poslední balík vylepšení v této sezóně a naším cílem je stáhnout náskok na špici. Poskytne nám také užitečné informace pro směřování našeho vývoje pro rok 2025," prozrazuje šéf Mercedesu Toto Wolff.

Někteří se ale budou muset vyrovnat s penalizacemi kvůli nasazení nadlimitních komponent pohonných jednotek, což bude platit pro Maxe Verstappena, který si jednu penalizaci již odpykal v Belgii, i pro jeho pronásledovatele z McLarenu Landa Norrise.

"Velká cena v Austinu označuje začátek velmi rušného konce sezóny se šesti závody v osmi týdnech, rozdělených do dvou trojic po sobě. My jsme od Singapuru naplno pracovali a rychlé zatáčky na tomto okruhu budou užitečným testem pro vylepšení, která jsme představili v předchozích závodech," uvádí šéf Ferrari Frederic Vasseur.

V Austinu je na programu také sprint a díky němu i pár bodů navíc: "Jak to vždy bývá o víkendu se sprintem, práce v továrně před takovým podnikem je ještě důležitější. Protože před soutěžní částí víkendu mám jen hodinový trénink, pak je kvalifikace pro sobotní stokilometrový závod, musíme být co nejlépe připraveni," burcuje 56letý Francouz.

"Musíme předvést špičkový výkon, protože vedoucí týmy jsou velmi vyrovnané a v šampionátu je pořád všechno ve hře," pomýšlí Vasseur na letošní titul, když na druhý Red Bull mezi konstruktéry ztrácejí 34 bodů a na první McLaren 75 bodů.

