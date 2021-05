Max chybuje, to si proti Lewisovi nesmí dovolit, říká Rosberg

Souboj o mistrovský titul jede už po třech závodech aktuální sezony na plné obrátky. A třebaže je před námi ještě spousta velkých cen, je už teď praktický jisté, že bitva o mistrovskou korunu se letos zúží na dva muže - Lewise Hamiltona a Maxe Verstappena.

Jinými slovy půjde o měření sil dvou různých generací. Na jedné straně ostřílený bard Hamilton s kvantem zkušeností, na té druhé mladý a dravý Holanďan, který chce svého soka z trůnu sesadit. Z úvodních tří GP vyšel lépe Brit, to i přesto, že jeho Mercedes nebyl tak rychlý jako Red Bull. Minimálně v prvních dvou závodních víkendech určitě ne.

Jenže Verstappen se v Bahrajnu a koneckonců i Portugalsku dopustil drobných chyb. Ty jej v konečném důsledku stály lepší výsledky, čehož si všímá šampion z roku 2016 Nico Rosberg.

Max Verstappen a Lewis Hamilon - závod v Portugalsku | foto: Red Bull Content Pool

„Max má lepší auto, to bylo vidět i v portugalské kvalifikaci, ale zatím prostě udělal víc chyb. To je něco, co si proti Lewisovi v mistrovském boji nemůžete dovolit - tedy pokud chcete být mistrem světa. Je jedno, jestli jde o velké nebo malé chyby, tak či tak se to nasčítá. Musíte být naprosto perfektní," líčí Rosberg.

Němec je toho názoru, že vše změnilo aktuální rozložení sil. Ještě loni měl Verstappen vůz, v jehož silách bylo vyhrát jen občas. Teď je situace jiná, což přináší mnohonásobně větší očekávání.

„Loni měl Red Bull vůz, se kterým mohl vyhrát jen občas. To už letos neplatí, Max je favoritem a vždy když skončí za Lewisem, tak to znamená, že něco udělal špatně. Lewis to ví, proto se snaží tlačit Maxe do role favorita. Každopádně čekám velkou bitvu a spoustu akce," uzavírá Rosberg.