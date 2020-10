Renault a Red Bull opět spolu? Abiteboul je připraven jednat

Hned dva týmy jsou od včerejšího dne oficiálně bez dodavatele pohonných jednotek. Red Bull a Alpha Tauri totiž přichází o Hondu, která se ze světa nejrychlejších vozů po konci příští sezony stáhne. Zvláště pro rudé býky je to komplikace obrovských rozměrů, Rakušané se pro Hondu staly prakticky továrním týmem, což je v době, kdy jsou motory velmi komplikované, takřka zásadní věc.

Bez tohoto benefitu můžete Mercedes, ale i další tovární týmy porazit jen těžko. Právě proto se spojení Red Bull a Honda jevilo velice nadějně, navíc za volantem s Maxem Verstappenem mohlo jít o mimořádně úspěšné partnerství budoucnosti. Jenomže jeho konec nastane už po konci příštího ročníku Formule 1.

A moc dalších alternativ Red Bullu nezbývá. Mercedes a Ferrari se do toho, aby ambicióznímu týmu poskytly své agregáty nepohrnou. Byli by sami proti sobě, navíc je otázkou, zda by Red Bull vůbec měl zájem o nynější slabé motory z produkce Maranella.

Technika | foto: Christophe Malbranque

Pak už zbývá jen Renault. S agregáty od francouzského výrobce Red Bull dominoval během let 2010 až 2013, ale pak přišel bolestivý rozchod, který si v lecčems nezadal s pověstnou italskou domácností. Avšak šéf Renaultu (budoucího týmu Alpine) Cyril Abiteboul tvrdí, že Red Bullu by své motory nabídli.

Zatím je však nikdo nekontaktoval...

„Zatím v tomto směru neprobíhají žádná jednání. My jsme připraveni dodržovat všechna pravidla a bavit se s kýmkoliv, ale to by nás musel někdo požádat, což se zatím nestalo. Nicméně ve světě F1 se spousta věcí děje velmi rychle, takže uvidíme, co se stane. Každopádně bych se divil, kdyby Red Bull neměl záložní řešení," říká Abiteboul.