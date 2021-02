Magnussen nemá zájem o roli náhradníka Haasu, zaměří se na vytrvalostní závody s Peugeotem

Dánský pilot, jenž v F1 strávil šest plný sezón, dosáhl svého největšího úspěchu při debutu s McLarenem v roce 2014, kdy skončil v úvodním závodu v Austrálii na 2. místě, na což se mu pak již nikdy nepovedlo navázat. Loni dojížděl spíše na zadních pozicích a pro svůj tým vybojoval pouze jeden bod.

V období pandemie roste význam zkušených jezdců, kteří jsou schopni kdykoliv jako náhradníci naskočit do závodů, jak to loni prokázal například Nico Hülkenberg u Racing Pointu (nyní Aston Martinu). Steiner nedávno uvedl, že by v případě nouze zavolal svým bývalým závodním pilotům: Magnussenovi či Romainovi Grosjeanovi.

Dána by však taková nabídka příliš nezaujala: "Podle mě to je teď hodně těžko říci. Nemyslím si, že by to bylo tak zajímavé. Vždy tady budu pro tým, strávil jsem s ním pár dobrý let a budu k dispozici s radou. Günther je dobrý přítel, stejně jako mnoho lidí u Haasu. Ale jakékoliv rozhovory o jednorázovém závodě mě fakt moc nezajímají."

"Rád se plně soustředím na to, co dělám. A znovu - myslím, že mi hodně chybí vítězství. V F1 jsem strávil 7 let. Odjet o jeden závod více, to vážně není nic zajímavého," pokračuje Magnussen, jenž si příští rok zkusí vytrvalostní seriál FIA WEC.

Kevin Magnussen na pódiu hned po své první velké ceně | foto: McLaren

Považuje tedy Formuli 1 za uzavřenou kapitolu? "V podstatě ano. Jako pokud by se mi ozval Mercedes a zeptal se, jestli bych měl zájem jezdit za ně, tak to by podle mě každý bral velmi vážně. Ale myslím si, že jsem si toho v F1 už zkusil dost."

"Dal jsem vše do toho, abych byl v tomto sportu velmi úspěšný. Považuji se za velmi šťastného díky tom, že jsem si mohl splnit svůj dětský sen závodit v F1. Mám doma trofej z F1 závodů, o čemž jsem jako dítě snil. Dal jsem tomu slušnou šanci, zkusil jsem si to a cítím, že jsem připravený na to jít dál a opět něco vyhrát. Opravdu jsem v takovém rozpoložení," popisuje Magnussen.

V pondělí oznámil, že v roce 2022 bude ve WEC závodit s hyper-auty za Peugeot, což označuje za perfektní krok, letos bude zkoušet své štěstí v americké IMSA se stájí Ganassi: "Příležitost s Peugeotem vždy začínala v roce 2022, alespoň ta závodní, takže jsem potřeboval něco pro rok 2021."

"Měl jsem několik věcí, které jsem opravdu chtěl podniknout, a Daytona a IMSA k nim patřily." Závod v Daytoně už má za sebou, žel tam kvůli defektu přišel o šanci na vítězství.