Konzistence komisařů pokulhává. Šéf Haasu o tom, proč protestovali proti Alonsově a Pérezově vozu

Pilot Haasu Kevin Magnussen letos již třikrát viděl černo-oranžovou vlajku poté, co přišel k drobnému poškození bočnice svého předního křídla. Proto si stěžoval, když Sergio Pérez s Red Bullem kroužil v Austin s podobným poškozením v pohodě dál, aniž by mu komisaři věnovali pozornost. A proto také dvakrát poukázal ředitelství závodu na Alonsovo kmitající zpětné zrcátko, které nakonec upadlo. Podle amerického týmu ani jeden z vozů nebyl bezpečný, jak jim vždy bylo argumentováno.

FIA se protestem proti Red Bullu nezabývala, protože o bočnici přišel a křídlo tak podle ní bylo bezpečné. V případě Alonsa ovšem zareagovala a dodatečně mu vyměřila trest, což pomohlo i Magnussenovi k posunu z devátého na osmé místo. Alpine bylo dotčeno a odvolalo se, což se bude dále řešit tento týden.

"Necílím na nikoho. Pro mě musí být rozhodnutí konzistentní. FIA je regulátorem a musí být konzistentní," uvádí Steiner, s čím má v poslední době hlavní problém ve Formuli 1.

Günther Steiner (vlevo) s majitelem týmu Gene Haasem | foto: Haas F1 Team

Alonsovo chybějící zpětné zrcátko

"Pokud vám chybí zrcátko a pravidla říkají, že musíte mít dvě, proč byste měli mít možnost říct, že jste měli nehodu, a proto jezdíte jen s jedním? I tak potřebujete mít obě. Někdy to je OK, jindy ne. Musíme přijít na způsob, jak zajistit, aby to bylo OK či nikoliv, abyste věděli, co dělat. Proto jsme se pokoušeli zjistit, zda je to konzistentní či nikoliv," pokračuje šéf Haasu.

"Aspoň pracujeme na budoucnosti. Jezdit bez zrcátka je podle nás docela jednoduché - pravidla říkají, že musíte mít dvě. On jezdil jen s jedním. Fakt mě nezajímá, jak o něj přišel. Viděli jsme, jak mu plápolá - tehdy měli dostat černo-oranžovou vlajku. Potom ulétlo. Pak měl být diskvalifikován, protože neměl bezpečné vybavení. Je to stejné, jako kdyby se vám uvolnila opěrka hlavy, taky se musíte stáhnout," vysvětluje Steiner.

Pérezovo křídlo

V případě Red Bullu poukazuje na nesoulad mezi tím, kdy pilot kvůli poškozené bočnice musí k výměně do boxů a situací, kdy bočnice odlétne a vše je následně v pořádku.

"U předního křídla je jakoby měřeno dvojím metrem. Když ji ztratíte, máto to v pořádku. Ale když plandá a vy jim řeknete, že neupadne, tak to v pořádku není. Je to rozdíl," poukazuje Steiner.

Sergio Pérez s poškozeným předním křídlem v Austinu | zdroj: Red Bull

Jeho Haas podle něj doplácí na to, že přední křídla vyrábí robustnější - na rozdíl od ultra-lehkého a křehkého Red Bullu: "Jsou dva způsoby, jak můžete udělat tato přední křídla a my jsem si vybrali ten bezpečný, aby bočnice vůbec neulétla. Bude to bezpečnější ji nechat uletět, než aby držela na křídle," říká sarkasticky.

Nekonzistence komisařů ohrožuje budoucnost Haasu

Pilot Kevin Magnussen to shrnuje slovy: "Musí být konzistentní. Chápu argument, že tyto části mohou odlétnout a být nebezpečné, ale pokud mi letos třikrát letos konzistentně ukázali černo-oranžovou vlajku, pak je to velmi frustrující vidět, jak jiní přicházejí o díly ze svých auta nedostanou ji.

"Zkrátka to nechápu. V závodech, kdy jsme dostali černo-oranžovou vlajku, jsme mohli získat body. A v šampionátu konstruktérů to mohlo udělat několik pozic, což je spousta peněz. To škodí budoucnosti našeho týmu. Je mi úplně jedno, pro jaký směr se rozhodnou, pokud se jej budou konzistentně držet," uzavírá dánský pilot.