Je to totální nesmysl, štve expilota F1 Petrova. Co ho tak rozčílilo?

Ruské dopingové skandály mají vliv i na Formuli 1. Jejich dopad pocítí Nikita Mazepin, jemuž nebude umožněno využívat symboly odkazující na jeho rodnou zemi. Takže pokud by čirou náhodou vyhrál závod, ruskou hymnu na pódiu neuslyšíme. Ruskou vlajku neuvidíme na televizní grafice u jeho jména a totéž platí pro jeho overal i přilbu - bez vlajky.

Nad logikou takového nařízení se pozastavuje celá řada osobností, je mezi nimi také Vitalij Petrov - bývalý ruský pilot Formule 1, který závodil například za Renault. Podle Petrova by měl každý jednotlivec nést zodpovědnost za svoje jednání, ale vyžadovat kolektivní zodpovědnost není podle něj v tomto konkrétním případě namístě.

„Je to totální nesmysl! Prostě absurdita. Každý sportovec by měl být zodpovědný sám za sebe, pokud podvádíte a jste odhalení, tak je to v pořádku, ale přijde mi nepochopitelné, že ruští sportovci, kteří poctivě trénují a hrají podle pravidel, jsou házeni do jednoho pytle s hříšníky," nechápe Petrov.

Petrov, Vitalij | foto: F1NEWS.cz

Šestatřicetiletý Rus, který nyní působí coby závodní komisař některých Velkých cen je přesvědčen, že se východní velmoc bude proti tomuto rozhodnutí bránit. V případě, že by mělo jít o dlouhodobou záležitost, nemá podle Petrova smysl, aby malé děti sportovaly, když nakonec nebudou moci reprezentovat svou zemi.

„Opravdu doufám, že Rusko se bude bránit a že nakonec zvítězí rozum. Pokud ne, tak to bude zvláště pro malé děti demotivující, vysvětlujte jim, že mají sportovat, když jim někdo na mezinárodní úrovni později zakáže, aby reprezentovali svou zemi," uzavírá rodák z Vyborgu.