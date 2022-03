Schumacherův rozbitý vůz vyšel Haas draho: přežil jen motor a část šasi, škoda sahá k 22 milionům

Syn sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera v sobotu v Džiddě usiloval o postup do nejlepší desítky, když v zatáčce č. 10 při průjezdu agresivního obrubníku náhle ztratil kontrolu nad svým vozem VF-22 a ve smyku prudce narazil do zdi.

Pilot havárii naštěstí přestál bez zranění a byl večer po zdravotní prohlídce propuštěn z nemocnice, z jeho auta toho ale moc nezůstalo a Haas jej z nedělního závodu stáhl. Již ze záběru kamer bylo jasné, že škoda bude vysoká - Mick otloukl všechny čtyři rohy a při nakládání monopostu zůstala na zemi zadní náprava s převodovkou.

"Samotné šasi se zdá být nepoškozena. Boční infrastruktura ano, ale tu můžete vyměnit. Samozřejmě musíme provést ještě řádné kontroly šasi, ale nevypadá tak špatně, abych byl upřímný," popisuje šéf soukromé stáje Günther Steiner.

VIDEO: Schumacherova nehoda v kvalifikaci v Džiddě

S pohonnou jednotkou to rovněž nevypadá zle: "Ferrari mi řeklo, že se zdá být OK. Baterie rovněž. Ale pak, všechno ostatní je zničené," zoufá si Steiner nad velkou škodou, kterou vyčíslil až na 1 milion amerických dolarů, tj. v přepočtu přes 22 milionů Kč.

"Myslím, že škoda je hodně vysoká, protože odešlo celé zavěšení kromě levého předního. Tam, myslím, i přesto něco zbylo. Ze zbytku je jen karbonový prach. Z finančního hlediska nevím přesně, ale od převodovky je pryč celá karosérie, chladiče... řekl bych, že půjde o půl milionů až milion dolarů," odhaduje Steiner.

Situace Haasu je o to náročnější, že před sezónou se kvůli invazi na Ukrajinu rozloučil se svým hlavním ruským sponzorem Uralkali. Deficit financuje zakladatel týmu Gene Haas ze svého, usilovně hledá další sponzory.

Some brilliant racing between K-Mag and the 7x World Champion Lewis Hamilton on Sunday! 😮👏#HaasF1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/okaoOqPml0 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 29, 2022

Video: Souboj Magnussena s Hamiltonem

S rozpočtovým stropem problémy nemají, jelikož na takové škody mají odloženou určitou sumu peněz: "Máme pro to vyhrazenou nominální částku, ale v závodním týmu se nikdy kvůli tomuto riziku nemůžete držet rozpočtu jako v normálním podnikání."

"Samozřejmě na to máte určitou rezervu. Ale dvě nebo tři takové nehody a máte po rezervě. Takže to je ztráta. Musíte to ukočírovat. Samozřejmě doufám, že takových moc nezažijeme," přeje si šéf americká stáje, za níž letos nastupuje kromě Schumachera také zkušený Kevin Magnussen, jenž na poslední chvíli nahradil Rusa Nikitu Mazepina.

Díky Dánovi Haasu patří po dvou závodech pátá příčka mezi konstruktéry - za sebou nechávají Alfu Romeo, AlphuTauri, McLaren, Aston Martin i Williams. Kevin v Bahrajnu skončil pátý, v Džiddě vyjel další 2 body. Vůz VF-22, který začali velmi brzy vyvíjet na úkor loňského vozu, si zatím velmi pochvaluje - v Saúdské Arábii s ním dojel i před vicemistrem světa Lewisem Hamiltonem a v celkovém hodnocení pilotů je osmý.