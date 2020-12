Hamilton se těší na bitvu s Red Bullem, Albona přirovnal ke Kovalainenovi

Už jsme psali, že do příští sezony vstoupí Red Bull s novou jezdeckou dvojicí, když Alexe Albona nahrazuje Sergio Pérez. Mexičan tak utvoří tandem s Maxem Verstappenem, přičemž této skutečnosti si všímají i soupeři. Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton je přesvědčen, že Red Bull bude díky Pérezovi příští rok silnější.

„Jsem za Sergia moc rád, letos jezdil skvěle, tu sedačku si zaslouží. Osobně mám velkou radost, že mu dali tuhle šanci. Bude skvělé sledovat jeho bitvu s Maxem, ale je jasné, že pro nás v Mercedesu to bude mnohem složitější," říká Brit.

Dále se Hamilton vyjadřuje k situaci kolem Alexe Albona. Tu taktně (nepřímo) srovnává s tou, kdy v roce 2008 bojoval proti Ferrari o titul, kdežto druhý pilot stříbrných vozů Heikki Kovalainen spíš jen paběrkoval.

Hamilton - Kovalainen | foto: McLaren

„Nechci Alexe urazit, ale při vší úctě k němu to bylo mezi mnou, Valtterim a Maxem, přičemž Max na to byl sám. Stejnou situaci jsem si zažil v McLarenu, když jsme bojovali o titul proti Ferrari, byl jsem vedoucím jezdcem, ale oni měli v boji dvě auta, takže nám to mohli strategicky dost znepříjemnit"

Jeden z nejzkušenějších pilotů současného startovního pole cítí potřebu udělat další výkonnostní skok, bez něj by se Mercedes mohl ocitnout v nevýhodné pozici. „Musíme udělat další krok vpřed, teď proti nám budou bojovat dva jezdci, což tu nějakou dobu nebylo. Náš tým ale miluje výzvy, půjde o vzrušující podívanou," uzavírá Lewis Hamilton.