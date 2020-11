GP TURECKA: Sedmý titul jistil Hamilton vítězstvím

Po zmoklé overtuře k navrátivští se turecké Grand Prix se čekalo, jaké budou závodní podmínky. Protože okruh celou noc smáčel déšť, jenž dopoledne ustal, ovšem trať byla zaplavena vodou, bylo evidentní, minimálně část závodu bude "mokrá". I teplotní podmínky slibovaly náročný průběh: teplota 13°C, značně kluzký povrch jen o dva stupně více, vysoká vlhkost vzduchu (76 %) a naštěstí poměrně mírný vítr vanoucí o síle 2,5 km/h - to byly kulisy k závodu, ve kterém byl startovní rošt tak trochu vzhůru nohama. Všichni piloti měli na svých vozech pneumatiky do mokra, pouze z boxů startující piloti Williamsu zkusili od začátku intermediate.

Start vůbec nezvládl Verstappen a propadl se až na pátou příčku, ale ještě v průběhu prvního kola už byl zase třetí. Hned v první zatáčce se "potkali" Ocon a Ricciardo, přičemž Daniel poslal svého kolegu z trati. Za Oconem jedoucí Bottas nepočítal s překážkou a roztočil se také. Pořadí na konci prvního kola mělo následující podobu: Stroll, Pérez, Verstappen, Hamilton, Vettel, Albon, Ricciardo, Räikkönen, Sainz jr. a Magnussen.

Na mokru oba vozy týmu Racing Point soupeřům ujížděly a Stroll překvapivě nechával za sebou i zkušenějšího Péreze. Největší odstup od soupeřů navýšil Kanaďan až na 15 vteřin, ale s osychající tratí se naplnily obavy "růžové stáje", náskok klesal, navíc už v 7. kole zajel do boxů Leclerc pro intermediate a rázem začal sázet nejrychlejší kola. Po Bottasovi v osmém se v devátém kole vrhli do boxů Vettel, Hamilton, Räikkönen, Magnussen, Giovinazzi a Kvjat, kolo poté pak vedoucí Stroll a v jedenáctém Pérez, Sainz jr., Ricciardo a Gasly. Zastávky završil ve 12. a 13. kole Red Bull, přičemž Verstappen jako první musel okamžik počkat na odstranění záslepek z brzdových trychtýřů, takže u mechaniků stál čtyři vteřiny, navíc při výjezdu z boxů dostal smyk a komisaři FIA zakrátko oznámili, že ho vyšetřují kvůli podezření, že přejel bílou čáru ohraničující pit-exit. Problémy měl i Pérez, jenž si pit-stop kvůli potížím s pravým předním kolem natáhl na 4,9 vteřiny. Po přechodu na intermediate se tedy zformovalo pořadí Stroll, Pérez, Verstappen, Vettel, Hamilton, Albon, Ricciardo, Sainz jr., Magnussen a Leclerc.

V průběhu 13. kola odstavil Giovinazzi svůj těžce zkoušený monopost, s nímž při nájezdu na start skončil ve štěrku. Přibližně kolo a půl trval režim virtuálního safety caru, po němž Hamilton nezvykle vyjel mimo trať a musel přepustil místo Albonovi. Ostře sledovaný pilot Red Bullu si v následujícím kole poradil i s Vettelem, což se dlouho nedařilo Hamiltonovi, stěžoval si na utíkající čas. V 18. kole Verstappen udělal hodiny a klesl na šestou příčku, vzápětí si zajel pro novou směs pneumatik.

Pro další vývoj závodu byla stále sušší trať, i když na slicks se nikdo neodvážil. Vedení ve 30. kole povolilo používání DRS a záhy se na obou zónách začalo předjíždět. Mezi 33. a 36. kolem se odbyly další zastávky: pro nové intermediate si dojeli Ricciardo, Vettel, Albon poté, co v zatáčce 4 vyrobil při stíhání Péreze hodiny, rovněž nazul další sadu zeleně označených gum, ve 36. kole zastavil podruhé i Stroll. To už se ale začal propadat a vrcholem byl ukázkový souboj kvarteta Stroll, Vettel, Albon a Leclerc - takhle vjížděli do poslední vlásenky před cílovou rovinkou - aby z ní vyjeli v pořadí Vettel, Leclerc, Stroll a Albon.

Hamilton už pak až do konce v pohodě navyšoval náskok a ve 46. kole dokonce nadělil lehce potupný okruh navíc trápícímu se Bottasovi. V předposledním kole ještě mechanici a vedení Mercedesu zabrnkali na nervy soupeřům, když do komunikace ohlásili "bezpečnostní" pit-stop pro Hamiltona (měl náskok na Péreze přes půl minuty), ale nakonec Lewis v pohodě dojel do cíle a když zaparkoval svůj Mercedes u stojanu s číslem 1, přemohly ho emoce. Vyrovnal se v počtu titulů Michaleu Schumacherovi a to ještě nemusí být konec.

O stupně vítězů tentokrát tvrdě soupeřily týmy Racing Point a Ferrari. Leclerc na začátku závodu okupoval 14. pozici, zatímco Vettel se pohyboval mezi třetím a čtvrtým místem. Monačan ale jel odlišnou strategii a ve finále se z desátého místa probojovával kupředu. Využil potíží pilotů před sebou, ve 41. kole zdolal i týmového kolegu, o dvě kola později Verstappena a i když v 50. kole byl trochu široký a ocitl se na chvíli za okrajem trati, dotáhl v posledním kole s Vettelem v zádech druhého Péreze. Před poslední vlásenkou sice Mexičana předjel, ale byl dlouhý na brzdy a jeho potácení využili jak Pérez, tak Vettel. A to měl ještě Leclerc velké štěstí, že ho těsně před cílem nepokořil Sainz jr. Stroll po dvou výměnách přestal existovat - postupně ho odsouvali dále Sainz jr. (42. kolo), tři kola před cílem chyboval v prvních zatáčkách po startu a využil toho Norris. Pád z pole-position do druhé poloviny první desítky byl pro Lance velkým rozčarováním.

Red Bull předvedl něco ve stylu opera comica. Verstappen se s vozem hodně pral a nečekaně chyboval. První hodiny udělal v 18. kole, o těch jsme se již zmínili, další se mu podařily v 51. okruhu v zatáčce 4, když se před ním roztočil Räikkönen. Jak je Max silný, nebo spíše Albon slabý dokazuje, že navzdory tomu Holanďan svého kolegu dotáhl už o dvě kola později a bez potíží ho předjel - a trvale se mu vzdaloval.

McLareny se nenechaly deprimovat posunem na startu a jak Sainz jr., tak Norris dokázali svádět úspěšné souboje se soupeři. Zejména Landovi "to jelo" a předjel jednoznačně nejvíc pilotů v přímém souboji - Russela (25. kolo), Magnussena (28.), Ricciarda (48.) a již vzpomínaného Norrise. Naproti tomu Renault opět předvedl svůj "efekt horská dráha", navzdory slibné pozici po startu se Ocon musel vydat záhy do boxů a Ricciardo se propadal dozadu - když bojoval ve 48. kole s Norrisem v cílové vlásence, dokonce musel zvládat hodiny a nakonec byl rád za bod útěchy.

Tragický závod ze svého pohledu jel Bottas. Nejenže udělal hned na začátku uvedené hodiny, další přidal ve 21. kole a do třetice se mu povedly ve 41. okruhu. Když mu z boxů hlásili, že do konce závodu zbývají čtyři kola, Valtteri si jen odevzdaně povzdechl: "Mohlo by jich být i méně."

Naprosto neviditelní byli tentokrát piloti Alpha Tauri, Haas na sebe kromě hodin Grosjeana upoustal pouze kolizí Magnussena s Latifim, slibné pozice nezúročili ani piloti Alfy Romeo. Turecko sice prokázalo, že "mokrý" závod může být nevyzpytatelný, ale jistota mající podobu Hamiltona se těžko od vavřínů odděluje. A protože tituly jsou už rozdány, uvidíme, co nám zbylé tři závody této podivné a zvláštní sezóny ještě přinesou.

GP Turecka (Istanbul Park) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 25 vítěz 2. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 18 + 31,633 3. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 15 + 31,960 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 33,858 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 10 + 34,363 6. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 8 + 44,873 7. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 6 + 46,484 8. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 5 + 1:01,259 9. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 2 + 1:12,353 10. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 1 + 1:35,460 11. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team + 1 kolo 12. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda + 1 kolo 13. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda + 1 kolo 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 1 kolo 15. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 16. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 1 kolo 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team nedokončil DNF 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team nedokončil DNF 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing nedokončil DNF 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN nedokončil

