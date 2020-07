Mercedesy v Maďarsku začínají suverénně, skvělý Racing Point. Ferrari jim je trochu blíž

Jako první z garáže v 11:00 hodin vystartoval Norris s McLarenem, následoval jej rezervní pilot Alfy Romeo Kubica, jenž po týdnu dostal znovu příležitost, tentokrát místo Räikkönena. Nad okruhem bylo zamračeno a hrozil déšť, teplota vzduchu dosahovala pouhých 18 °C, trať 24 °C.

Ferrari žádné novinky v Maďarsku nemá, vše stihlo připravit pro minulý závod v Rakousku, kde ale nefungovaly úplně dle očekávání a jeho piloti se navíc žel vyřadili už v prvním kole. Viník Leclerc to moc růžově nevidí: "Bude to těžké, jelikož loni jsme se na této trati také trápili. Pochybuji, že uvidíme úplně jiný obrázek proti předchozímu víkendu."

Vettel je na rozdíl od něj pozitivnější: "Jsem optimistou. Na této trati můžete způsobit rozdíl. Zlepšili jsme své auto. Víme, že má vyšší přítlak než to předchozí. Z pohledu boje o nejvyšší příčky to není nejlepší, ale doufám, že tento víkend pro nás bude trochu lepší."

Po čtvrthodině jsme se prvního letmého kola dočkali od Verstappena: 1:19,440 na tvrdých pneumatikách, záhy jej překonávají piloti Mercedesu Hamilton (1:17,438) s Bottasem (1:16,559) na měkké směsi.

Po 25 min svého kolegu v čele vystřídal úřadující šampion stále na měkkých pneumatikách: 1:16,126 min. Loni byl překonán 15 let starý závodní rekord, povede Lewisovi v neděli další zlepšení na trati přezdívané taky jako 'Monako bez bariér?'

Kubica se poté roztočil v první zatáčce, když vyjížděl z boxů a přejel vnitřní obrubník. Začínalo poprchával, potíže s přetáčivostí měl v zatáčce č. 12 také Ocon, jenž vyjel mimo trať.

Po 40 min mizí všichni v boxech, aby vrátili první sady pneumatik. Pozice za Stříbrnými šípy drží jejich růžové kopie: třetí Pérez (1:18,085) a čtvrtý Stroll (1:18,137).

Gasly neujel ani jedno kolo, zlobí motor Hondy. Mechanici demontují zadní nápravu a převodovku z jeho vozu AlphaTauri. "Zjistili jsme anomálii v datech Pierrovy pohonné jednotky a musíme provést fyzické kontroly, což si vyžádá určitý čas," komentuje japonská automobilka.

Po 55 min se Bottasovi s využitím středně-tvrdých pneumatik podařilo znovu obsadit pozici na čele (1:16,089), třetí Pérez (1:16,530) stáhl jeho náskok na 4 desetiny, zatímco Ricciardo (1:17,243) se posunul na páté místo před Vettela (1:17,327) a přestávalo poprchávat.

Hamilton po chvilce oddech vykroužil ostrý pokus a na tvrdých pneumatikách byl opět nejrychlejší: 1:16,003. Dvanáctý Magnussen si ztěžoval na potíže se svým řízením.

Ke konci vyrazil Verstappen na měkké směsi, svůj čas kvůli velkému množství paliva ale nepřekonal. Red Bullu ho informoval o tom, že pneumatiky "momentálně procházejí velkou degradací."

Na pořadí se tak už moc nezměnilo, skvělou formu v 1. tréninku potvrdily Mercedesy, které si i na nejtvrdších směsích suverénně pohlídaly nejvyšší příčky. Nejblíže jim byl Racing Point, poté Ricciardo s Renaultem a Ferrari.

Horner pomalejším časy svého Red Bullu zdůvodnil testováním novinek: "Děje se toho hodně, továrna pracuje opravdu tvrdě, ale my se samozřejmě soustředíme na tento víkend, abychom dostali to nejlepší z dílů, které tady máme."

