Spanilá jízda Ferrari v Austrálii pokračuje. Verstappen druhý, Vettel nenastoupil

Odpolední část začala pod zamračeným nebem, meteorologové věstili 40% pravděpodobnost dešťové přeháňce. Teplota vzduchu dosahovala 20 °C, trať o deset více.

Piloti kvůli hrozbě deště hned vyrazili na trať a vrhli se na měřená kola. Jako první se na čele objevily McLareny - Norris (1:21,852) a Ricciardem (1:21,793). Ty již vyřešili problém s brzdami ze Středního Východu, svém výbornému umístění z 1. tréninku jeho šéf Andreas Seidl stále moc nevěří: "Je dost dobře možné, že toho ostatní týmy mají v rukávech ukryto více. Musíme si počkat na 2. trénink."

Leclerc krátce nato předvedl kolo za 1:20,523 min, na chvíli se před něj dostal Bottas (1:20,432), než je předstihl Sainz (1:19,979) - všichni na středně-tvrdé C3 směsi. Španěl do zatáčky č. 6 brzdil o něco dříve, projížděl ji ale vyšší rychlostí. Verstappen si stěžoval na to, má se svým vozem "stejné problémy. Nemůžu zatáčet."

Piloti poté přecházeli na měkkou C5 směs a časy šly dolů. Sainz zvládl kolo za 1:19:568, Leclerc bylo o 2 desetiny sekundy pomalejší, třetí příčka stále patřila Bottasovi.

Vettel, který svůj vůz musel na konci 1. tréninku odstavit, stále čekal v garáži - Aston Martin mu měnil motor dodávaný Mercedesem. Německý pilot je navíc vyšetřován za to, že se to na skútru namířil do boxů přímo po závodní trati (video).

V polovině tréninku byl příliš dlouhý na brzdy Bottas v úvodní šikaně, musel si ji střihnout štěrkem. Norris si mezitím polepšil na třetí příčku, na Ferrari ztrácel půl sekundy.

Velmi dobré kolo zajel Alonso, když se na chvíli dostal pře obě Ferrari. Ta ale během několika vteřin útok odrazila - Sainz (1:19,376) byl opět rychlejší než Leclerc (1:19,487 min). Verstappen na to odpověď neměl, jeho pokusy byly o 4 a o 2 desetiny pomalejší (1:19,223 min).

Pětadvacet minut před koncem se Leclerc (1:18,978) na měkkých pneumatikách a s menším množstvím paliva v nádrž dostal konečně pod hranici 79 sekund na kolo. Ze zpomalených záběrů bylo vidět jak vozy před šikanou 9/10 na rovince poskakují - velmi patrné i u Ferrari.

V závěru většina pilotů přecházela na tvrdší směsi, časy se moc nelepšily. Navíc musel být trénink opět přerušen poté, co Strollovi upadla po přejezdu obrubníku část karosérie a zůstala ležet přímo na trati.

V nejlepší formě je zatím Ferrari, byť podle vedoucího Leclerca zrychlení okruhu bude sedět spíše Red Bullu. Uvidíme, jestli v zítřejší kvalifikaci na rychlá kola rudých budou mít Verstappen s Pérezem odpověď.

Za nimi se seřadilo Alpine dosahující nejvyšších maximálních rychlostí - Alonso zaujal čtvrtou příčkou - následované Alfou Romeo a McLarenem, jenž předvádí trochu lepší výkony.

Stáj z Wokingu moc nových dílů v Melbourne nemá, opět ji spíše svědčí plynulejší povaha okruhu. Piloti Mercedesu, který je rovněž bez novinek a který ani po měsíci nestihl připravit nové zadní křídlo pro menší odpor, končí až za AlphouTauri ve druhé desítce.

GP Austrálie (Albert Park) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:18,978 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:19,223 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:19,376 4. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:19,537 5. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:19,658 6. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:19,842 7. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:20,055 8. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:20,100 9. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:20,142 10. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:20,203 11. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:20,212 12. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:20,424 13. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:20,521 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:20,611 15. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:21,083 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:21,191 17. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:21,912 18. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:21,974 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:22,307 20. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant -

