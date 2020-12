Verstappen u Mercedesu? V roce 2014 chybělo málo

Max Verstappen je dnes hvězdou Red Bullu, k rakouské stáji nastoupil během ročníku 2016, když nahradil Daniila Kvyata, ještě před tím strávil rok u sesterského Toro Rosso. O Verstappenově talentu není a nemůže být pochyb, vždyť hned ve svém prvním závodě s Red Bullem dokázal vyhrát. Pamětníci si jistě vzpomenou, že šlo o GP Španělska 2016, ve které kolidovali Nico Rosberg a Lewis Hamilton.

Přitom nechybělo mnoho a Max Verstappen mohl spojit svou budoucnost právě s Mercedesem, mistrovská stáj jej chtěla zlanařit do svých služeb v roce 2014, kdy se o tento krok snažili Toto Wolff a Niki Lauda. Jenže neuspěli. Verstappen a jeho otec dali nakonec přednost Red Bullu, pro který hrála možnost závodit hned od sezony 2015 ve Formuli 1. Naproti tomu Mercedes takovou možnost garantovat nedokázal. Tyto informace vyšly na povrch díky novému dokumentu nizozemské Ziggo Sport.

Start závodu v Abú Zabí | foto: Mercedes AMG F1 Team

„Max Jos i já si plně stojíme za rozhodnutím, které jsme udělali. Plácnout si s Red Bullem byla v té době ta nejlepší možná varianta. Díky nim se Max mohl skvěle připravit na Formuli 1 . Uvidíme, jaká bude budoucnost, ale za tímto rozhodnutím si stojíme a jsme s ním spokojeni," říká jeden z Verstappenových manažerů Raymond Vermeulen.

„Red Bullu plně důvěřujeme, těšíme se na další společnou sezonu s nimi i Hondou. Měla by být vzrušující, informují nás o tom, co dělají, přičemž mají naši plnou podporu. Budoucnost ukáže, jestli to byla správná volba. Všichni chceme získat titul, někdy je to sice frustrující, ale makáme na tom společně, věříme, že se nám to s Red Bullem podaří," dodává.

Současná smlouva Verstappenovi končí v roce 2022, pak se uvidí, kam povedou jeho další kroky. Navázání spolupráce s Mercedesem přitom rozhodně nelze vyloučit.