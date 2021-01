Lewis Hamilton stále není jezdcem Mercedesu: Divadlo nebo vyhazov mistra světa?

Spekulací je velmi mnoho a se svébytnou teorií přišel i bývalý první muž Formule 1 Bernie Ecclestone. Podle něj je to všechno jen show, kterou nám Mercedes vyplňuje zimní přestávku a získává pozornost médií. „Vždyť je to přece všechno jen show,“ řekl Bernie Ecclestone svému dobrému kamarádovi Rogerovi Benoita, který je novinářem švýcarského bulvárního deníku Blick a který navštívil již více než 700 velkých cen. „A dělají to jen proto, aby Lewis Hamilton i v těchto neutěšených týdnech zůstal na titulních stránkách novin."

Toto Wolff gratuluje Lewisovi Hamiltonovi po závodě v Turecku | foto: Mercedes AMG F1 Team

Velmi podobně to přitom vidí i uznávaný italský novinář Pino Allievi, který tradičně disponuje dobrými zákulisními informacemi. „Musíme přeci předpokládat, že smlouvu měli dohodnutou už v Abú Zabí,“ konstatoval Pino Allievi narážející na poslední velkou cenu minulé sezóny: „Vše, co se děje teď, je jen hra se šťastným koncem.“

Nasvědčuje tomu prý několik skutečností a například i podepsání smlouvy s novým silným partnerem, britskou společností INEOS, která od nynějška vlastní třetinu týmu. Druhou třetinu má Daimler a třetí Toto Wolff. „Snad si nemyslíte, že velký hráč jako INEOS, by vstoupil do hry bez garance týkající se toho, že Lewis Hamilton prodlouží smlouvu,“ usmál se Pino Allievi.

Ale přesto je tu fakt, že šestatřicetiletý britský pilot se totiž podle všeho stále nemá k podpisu nového kontraktu s Mercedesem. K celé situaci se nedávno vyjádřil i legendární Eddie Jordan, bývalý šéf stejnojmenné stáje. „Kdybych byl šéfem Daimleru, ukázal bych mu dveře. Buď pojedeš podle našich podmínek, nebo odejdeš,“ nechal se slyšet známý Ir v rozhovoru pro portál F1 Insider.

Za vším jsou podle všeho peníze a Jordan, který v seriálu působil jako šéf a majitel stáje v letech 1991-2005, má jasno, jak by v případě vyjednávání s Hamiltonem postupoval. „Slyšel jsem, že Lewis chce od Mercedesu víc, než kolik mu nabízejí. Prý je to i otázka sdílených příjmů a roli v rámci celé skupiny Mercedesu," tvrdí Jordan. Stáj by podle něj udělala lépe, kdy spolupráci se svou hvězdou ukončila.

„Řekl bych mu to samé, co řekl Bernie Ecclestone po smrti Ayrtona Senny. Přesto, že Bernie byl tehdy v šoku a smutný víc než kdokoliv jiný, jako první se s tím vyrovnal a řekl nám, ať přestaneme kňučet, protože každý je nahraditelný," zavzpomínal Jordan. „Lewis by něco takového už měl vědět," dodal.

Nová sezona formule 1 začne zřejmě 28. března 2020 Velkou cenou Bahrajnu. Jestli se do kokpitu Mercedesu znovu usadí Hamilton a zaútočí na 8. titul mistra světa je zatím ve hvězdách a rozhodnou o tom jednání v následujících dnech.