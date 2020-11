"Obsah tajné dohody nemohl být zveřejněn, s Wolffem jde jen o sportovní rivalitu," bagatelizuje šéf Ferrari

Binotto měl s Wolffem na počátku tohoto roku konflikt poté, co FIA zveřejnila informaci o tajné dohodě uzavřené s Ferrari. Šéf Mercedesu označil vysvětlení poklesu výkonu motoru svého soka za "naprosté sr**ky." Podle Tota za něj nemohly technické směrnice, jak tvrdil Binotto, jelikož pravidla podle něj byla jasná.

Spíše šlo o "rozhodnutí, která tým učinil, určití členové týmu," poukázal nepřímo na Binotta jako na osobu, která je zodpovědná za letošní potíže Ferrari. Rovněž popřel jeho tvrzení, že by úpravy pravidel měly dopad na všechny, jelikož Mercedes dokázal meziročně svůj výkon na rozdíl od stáje z Maranella navýšit.

Vztah mezi šéfy obou týmu se zdá být napjatý, Binotto však popírá, že by mezi ním a Wolffem bylo nějaké napětí: "Jestli se nenávidíme? Ze sportovního hlediska je mým hlavním soupeřem, který dlouhá léta vyhrává. Ale nejde o nenávist."

"Chovám vůči němu respekt a toužím jej porazit, ale ne kvůli porážce Tota a Mercedesu. Jde o to dostat Ferrari zpět na špici, na místo, které si zaslouží," vysvětluje Binotto kostrbatě pro italskou televizi Sky.

Tisková konference se šéfy týmů | foto: Williams F1 Team

Poté se vrací k tajné dohodě s FIA. Soupeři podle něj mohli proti ní protestovat, což nakonec nikdo z nich neučinil: "Žádný ze soupeřů proti nám loni protest nepodal. To, co přišlo potom, začalo u přání FIA pokračovat ve svých vyšetřování a analýzách v době, kdy jsme se už soustředili na vývoj auta pro sezónu 2020."

"Proto jsme došli k jednoduché dohodě: nechte nás se soustředit na budoucnost, dovolte nám vzájemně porozumět tomu, co jsou možné šedé oblasti v pravidlech. A když bylo zapotřebí objasnění, tak k tomu došlo. Dohoda byla tajná, jelikož je jasné, že takovou být měla. To jsme měli všem ukázat náš motor?" ptá se dotčeně šéf Ferrari.

"Nemyslím si, že by to někdo kdykoliv v F1 udělal, a ani to nikdo nikdy v budoucnu neudělá. Pokud jde o šedé oblasti, bylo to tak s nimi po celou sezónu 2019, dokud nepřišly nové technické směrnice. A ty byly také sepsány díky naší pomoci. Měly dopad na všechny motory, ale nás postihly více," uznává Binotto.

"Procházíme obtížným obdobím, kdy může jednoduše stoupnout napětí nebo se začne s obviňováním druhých. Místo toho jsme kompaktním týmem, který pracuje na jednom cíli, navíc mám podporu našeho prezidenta a výkonného ředitele. Věříme tomuto sportu a budoucnosti. Ferrari má pevné základy, na kterých se dá stavět a vzhlížet do budoucnosti," dodává.