"Nesmíme polevit, Honda do toho dá ve své poslední sezóně všechno," uvědomuje si Mercedes

Stříbrné šípy o víkendu předčasně získaly sedmý mistrovský titul v F1 a kvůli zmražení pravidel jsou považováni za favority i pro příští ročník. Red Bull jim je však nyní o něco blíže, Max Verstappen s jejich jezdci začíná bojovat o vítězství s tím, jak se rakouskému týmu daří zlepšovat své šasi.

A kromě aerodynamických vylepšení se Honda chystá na nasazení zcela nového motoru. Toto Wolff proto očekává, že Red Bull bude příští rok ještě silnější, proto nemohou usnout na vavřínech.

"Vždy nám dělají starosti. Můžete prohlásit, že letos šlo zřejmě o naši nejlepší sezónu a měli jsme největší náskok. Na čele byla zřídka více než tři auta. Max navíc odvádí fantastickou práci. Zřejmě jezdí lépe, než jejich auto momentálně může přinést," uvádí šéf Mercedesu.

Max dokáže Mercedes i s pomalejším vozem často potrápit | foto: Red Bull Content Pool

"Každý víkend to je jako déjà vu, kdy máte ty tři kamarády na čele a on se konečky svých prstů drží Mercedesů. Proto si myslím, že do toho dá Honda příští rok vše a že budou všichni u Red Bullu motivováni. A v neposlední řadě Max," domnívá se Wolff.

Honda nedávno oznámila svůj odchod z F1 na konci roku 2021, protože potřebuje věnovat více zdrojů do změn v oblasti silničních vozů a přechodu na elektromobily. Kvůli tomu o rok uspíší nasazení nového motoru, který původně plánovala pro rok 2022, aby své působení v F1 zakončila co nejlépe.

Red Bull mezitím hledá partnera pro sezónu 2022 a dále. Nejraději by převzal projekt Hondy a motory si stavěl sám, to však podmiňuje změnami v pravidlech: zmražením jejich vývoje. To se však moc nezamlouvá Ferrari ani Renaultu.