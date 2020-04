"Rád bych vám sdělil více, ale Ferrari je proti." Prezident FIA o tajné dohodě, která pobouřila týmy

Todt si myslí, že FIA udělala dobře, když veřejně oznámila uzavření tajné dohody se Scuderií. Povzbuzovala také soupeře, aby podali protest - více však udělat nemohla.

"Pokud byste se mě zeptali, tak bych moc rád odhalil veškeré detaily situace, jenže oni [Ferrari] byli proti. Byli tedy sankcionováni, ale nemůžu prozradit detaily týkající se sankcí," říká pro Motorsport prezident FIA.

"A samozřejmě, že jsme nemuseli nic říkat. Ale cítili jsme, že by to nebylo správné neoznamovat nic o případu Ferrari, o kterém se diskutovalo a po němž byli sankcionováni," ohrazuje se Todt proti tvrzení, že FIA měla raději mlčet, než vydat polovičaté prohlášení.

Jean Todt tvrdí, že více prozradit nemůže - Ferrari je proti | foto: FIA

"Upřímně, je to velmi jednoduché. Velmi jednoduché. Vložili jsme tolik úsilí do našich závěrů, s nimiž týmy nesouhlasí. Žel už jde z technického hlediska o uzavřenou záležitost, protože naši technici řekli: 'Nemůžeme s jistotou prokázat tolik, kolik bychom měli, že Ferrari nebylo legální,'" potvrzuje Todt podezření.

Sedm rozzlobených týmů vedených Mercedesem poté Todtovi napsalo dopis, v němž požadovalo odhalení detailů, a pohrozilo žalobou. Jenže Mercedes pak ustoupil, a tak zůstali jen nespokojeni AlphaTauri, McLaren, Racing Point, Red Bull, Renault a Williams.

Todt jim v odpovědi vysvětloval, proč si myslí, že FIA jednala v tom nejlepším zájmu sportu, jejich přání o zprůhlednění celé kauzy ovšem nevyslyšel.

Podle Mattii Binotta Ferrari nikdy nezávodilo s nelegálním motorem, soupeři si o tom ale myslí své | foto: Scuderia Ferrari

"Hovořil jsem individuálně s některými ze sedmi týmů. Jeden z nich se rozhodl z toho zcela vycouvat, přestože byl jedním z lídrů. Poté už jsem o žádné změně u nich neslyšel. V tisku jsem si přečetl, že šlo o diskusi mezi dvěma předsedy," komentuje prezident FIA.

"Dostal jsem v odpovědi na můj dopis další dopis, v němž potvrdil to, že chápou pozici FIA. To ale neznamená, že s pozicí FIA byli spokojeni. A byli by moc rádi, kdyby Ferrari umožnilo zprůhlednění případu, což bych také rád udělal. Ale nemůžu," brání se Todt.

Týmy a celá F1 teď řeší mnohem vážnější záležitosti týkající se pandemie koronaviru. Red Bull, jemuž jde o více než 15 mil. dolarů z odměn, se již ale nechal slyšet, že kauzu nelegálního motoru Ferrari nenechá jen tak být jako Mercedes.

Helmut Marko hrozí dalšími právními kroky: "Momentálně se žel musíme vypořádat s jinými věcmi. Nicméně to neznamená, že se vzdáme toho obchodu mezi FIA a Ferrari, až se věci vrátí k normálu. Kvůli koronaviru teď panuje krize, my se však stále domníváme, že ta dohoda byla skandální."