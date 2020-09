Dohoda FIA s Ferrari soupeře stále štve. "Loni bychom vyhrávali, kdyby závodili s jiným motorem," mrzí Hornera

Scuderia se letos trápí, po minulém ročníku ztrácí hlavně na rovinkách, kde loni kralovala. Může za to mnohem slabší pohonná jednotka, kterou musela po loňském šetření techniků FIA a úpravě pravidel upravit.

Detaily soukromé dohody ovšem nebyly nikdy zveřejněny, což u soupeřů stále vzbuzuje nevole a podezření z toho, že závodili s motorem, který nevyhovoval tehdejším pravidlům.

"Celá ta věc zanechává hořkou pachuť. Samozřejmě si ze současné výkonnosti Ferrari můžete vyvodit své vlastní závěry. Jsou závody, které jsme loni zřejmě měli vyhrát, pokud by závodili s motorem, jehož výkonnost by se od té loňské celkem dost lišila," komentuje s nelibostí Horner.

"Je to pro ně určitě velmi těžké, ale podle mě se v předchozích letech rozhodně zaměřovali na špatné oblasti. To je důvodem toho, proč se trochu trápí s čímkoliv, co bylo součástí té dohody," pokračuje šéf Red Bullu, jenž má po sedmém podniku sezóny na Ferrari náskok 91 bodů.

Loňský souboj Maxe Verstappena se Sebastianem Vettelem | foto: Red Bull Content Pool

Rozmrzelost je patrná také u Mercedesu, který byl v oblasti pohonné jednotky v předchozích dvou letech pod velkým tlakem Ferrari. Kvůli němu také přišel o některé své zaměstnance z motorového oddělení.

"Ferrari je ikonickou značkou, tyto vozy stavějí fantastičtí lidé. Ale těžko říct, nechci do toho přilévat více oleje," reagoval Toto Wolff v neděli na výroky Hornera. "Ale rozhodně nás tak natáhli minulý rok a předloni, že jsme trpěli.

"Přišli jsme o některé lidi. Přišli jsme o některé lidi, zkrátka byli v koncích se svým zdravím. A proto bych zřejmě souhlasil s komentářem Christiana [Hornera]," dodává šéf Mercedesu, podle něhož by Ferrari mělo po poklesu formy mělo zpytovat svědomí "určitých členů svého týmu."

Jeho šéf Mattia Binotto po nedělním závodě v Belgii, kde dojel Sebastian Vettel až na 13. a Charles Leclerc na 14. místě, uvedl, že Ferrari je zklamáno a naštváno z výkonů, které předvádí.