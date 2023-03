GP SAÚDSKÉ ARÁBIE: Verstappen mohutně dotahoval, Pérez zvítězil

Nejdelší městský závod navíc pod umělým osvětlením se jel za stejných podmínek jako včerejší kvalifikace, jen panovalo téměř bezvětří. Piloti nasadili ve většině případů na středně tvrdou směs, což znamenalo jednu zastávku v boxech. Výjimkami byli Leclerc s Norrisem - ti zvolili nejměkčí pneumatiky, naproti tomu Hamilton a Sargeant sáhli po nejtvrdších.

Start vyšel nejlépe Alonsovi a dokázal se vtěsnat před Péreze, ovšem vzápětí mu radost zhatila zpráva, že podobně jako Ocon v prvním závodě nedodržel pravidlo o přesném postavení ve startovním slotu. Mexičan navíc zužitkoval převahu svého vozu a v nájezdu do 4. kola na konci cílové rovinky za využití DRS Španěla překonal. Ač to bude znít možná divně, tím bylo o vítězi rozhodnuto. Checo totiž odjel výborný závod bez sebemenší chybičky (snad až na jedno či dvě projetí zatáčky mimo vymezení) a dokázal kontrovat i sérií nejrychlejších kol na tlak svého týmového kolegy. Když se Verstappen dostal ve 25. kole na druhé místo, rozestup se ustálil na plus mínus pěti vteřinách. Verstappen si v pruběhu stěžoval na znepokojivé zvuky z oblasti poloosy, která mu zhatila kvalifikaci. Nakonec se nadechl k velkému výkonu a v posledním kole zabojoval o extra mistrovský bod za nejrychlejší kolo. I proto je po dvou závodech - s náskokem právě tohoto bodu - v průběžné kvalifikaci na čele.

Holanďan se prodíral na stupně vítězů z 15. místa - na startu uzmul dvě pozice, v 5. kole byl už jedenáctý a pak se dále posouval kupředu: ustoupili mu Zhou (8. kolo), Gasly (10.), Hamilton (12.) a Ocon (14.). Pak zastavil v zatáčce 13 svůj vůz Stroll, vedení závodu poslalo na trať safety car, ačkoliv Kanaďanův vůz nepředstavoval vysloveně nebezpečnou překážku. Na jeho výjezdu Max vydělal tři místa a své galapředstavení dokonal předjetím Russella (23.) a Alonsa (25.).

Právě Španěl od začátku avizoval, že prát se s Red Bully o vedení není jeho prioritou. Nerozhodilo ho ani oznámení o trestu, v tomto směru mu napomohl výjezd SC a přes pětivteřinové pozdržení si Fernando dokázal udržet druhou příčku. S Verstappenem příliš nebojoval, o to pečlivěji si držel od těla Russella. V závěru začali u Mercedesu bláznit, že by Alonso mohl nakonec oněch 5 vteřin penalizace dostat. Ačkoliv to byl nesmysl, i tak Fernando dokázal zrychlit a jistých 5 vteřin nahnat. Mohl tak mít oprávněný pocit, že si své jubilejní sté stupně vítězů poctivě vybojoval, jenže po závodě přišla další pohroma - FIA potrestala Španěla druhou penalizaci - tentokrát v hodnotě 10 vteřin za nesprávné odpykání trestu a Alonso se tak propadl o místo zpět - a jen těsně před Hamiltona, před nímž své umístění ubránil o 0,337 vteřiny. Dá se ovšem předpokládat, že se Aston Martin nejspíš odvolá, snad pouze průkazné porušení pravidel ho od tohoto kroku odradí.

Mercedesy zpočátku nevypadaly příliš dobře, Hamilton se na tvrdé směsi trápil. Po výměně na středně tvrdou mu ale narostla křídla, navíc využil zaváhání u Ferrari, kde Leclercovi nenahlásili, že Brit v režimu SC zajel do boxů. Po restartu si ve 22. kole poradil se Sainzem jr. a dokonce se blížil k Russellovi, ale pak se projevila opačná strategie a Lewis na týmového kolegu pozvolna ztrácel - nicméně si dokázal udržet odstup od obou Ferrari.

Rudé oře z Maranella možná doufaly ve vyšší závodní rychlost, ale nic nepředvedly. Sainz hned po startu přišel o čtvrté místo ve prospěch Strolla, na nějž se sice opět dotáhl, ale přímá konfrontace se nekonala: když měl Carlos Kanaďana na dostřel, zamířil Lance do boxů (14. kolo). Carlos stavěl až dvě kola po něm a tím ho předstihl, další případný duel ukončily Strollovy technické problémy. Leclerc se po startu protáhl na devátou příčku, poté mu neodolali Gasly (7. kolo), Hamilton (9.) a Ocon (13.), přišel však pád při SC za Hamiltona a víc už maranellští nepředvedli.

Svůj závod jeli i piloti Alpine, mající trochu smůly v tom, že měnili pneumatiky těsně před SC (Gasly 15. a Ocon 17. kolo), takže ani nevydělali, ani neprodělali. Bitvu o poslední bod předvedli ve strhujícím stylu Cunoda a Magnussen. Dán to na Japonce zkoušel ve 35. a 40. kole, ale Juki se vždy na konci cílové rovinky dokázal ubránit. Třetí útok naplánoval Kevin na 46. kolo a duel v první šikaně rozhodl ve svůj prospěch. Další bitku předvedlo kvinteto Hulkenberg, Sargeant, Zhou, Norris a Piastri, kteří se dostali do sevřené formace v poslední třetině. Nico dokázal Loganovým útokům odolat a poodjet, Američana pak ve 38. kole předjel Zhou a až do posledního kola se bil zástupce Williamsu s McLaren o 15. příčku. Mezitím si piloti oranžových vozů prohodili pozice, v předposledním kole pak Piastri konečně uspěl a Sargeant svou pozici poté proti Norrisovi ubránil o několik metrů na cílové čáře. Naprosto hrozný závod absolvoval Bottas, mající podezření na technické potíže - stavěl jako úplně první (10. kolo) a ani druhá výměna v 36. okruhu a nazutí měkké směsi mu nijak nepomohly.

V závodě jsme viděli v paddocku hned několik známých tváří - herce Willa Smitha, fotbalistu Patrice Evru a dvojnásobného šampiona F1 Miku Häkkinena. Byli svědky další nadvlády Red Bullu a ona předpověď o všech vyhraných závodech ročníku 2023 se zdá být nadále stále menší utopií.

GP Saúdské Arábie (Jeddah Street Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 25 1:21.14,894 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 19 + 5,355 3. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 25,866 4. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 12 + 30,728 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 10 + 31,065 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 8 + 35,876 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 6 + 43,162 8. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 4 + 52,832 9. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 2 + 54,747 10. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1 + 1:04,826 11. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1:07,494 12. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1:10,588 13. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 1:16,060 14. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri + 1:17,478 15. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team + 1:25,021 16. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 1:26,293 17. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 1:26,445 18. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 1 kolo 19. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing brzdy 20. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant motor Nejrychlejší kolo: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RB19

Red Bull RBPTH001 1:31,906

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ