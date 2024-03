GRAFIKA: Startovní rošt v Džiddě - Red Bull v 1. řadě před Ferrari

Kvalifikaci opět ovládl Max Verstappen s Red Bullem, který letos pokračuje v dominantních výkonech. Vůz RB20 je na tom výborně s rychlostí na jedno kolo, ale také při delších jízdách, zejména s plnou nádrží v úvodních fázích závodů.

Druhý skončil Charles Leclerc s Ferrari - ten na Holanďana ztratil třetinu sekundy. Těší jej to, že dokázal předčit Sergia Péreze s dalším Red Bullem, jeho nový týmový kolega - 18letý Oliver Bearman zaskakující za nemocného Carlose Sainz, se však do poslední části kvalifikace neprobojoval. Monačan doufá, že zítra si to bude moci rozdat s Red Bully a překvapit je.

Do druhé řady se dnes dostal výtečný Fernando Alonso pošilhávající po volném místu u některého z top týmů příští rok: za sebou nechal oba McLareny i oba Mercedesy. Za Verstappenem zaostal o 0,374 sekundy - od druhé příčky jej dělilo pouhých 55 tisícin!

Startovní rošt Velké ceny Saúdské Arábie 2024 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images



Pár statistických zajímavostí

Verstappenův čas 1:27,472 znamená, že okruh projel průměrnou rychlostí 254,097 km/hod, což je rychleji než na kterémkoliv jiném okruhu v kalendáři kromě Monzy (rekord od Silverstone 1990, nepočítame-li italský Chrám rychlosti).





Jde o 20 odlišné místo, kde Max získal pole-position, čímž překonal Michaela Schumachera. Rekord drží Lewis Hamilton s 32 odlišnými okruhy.





Charles Leclerc je v první řadě posedmé v řadě za sebou.





Sergio Pérez se umístil v první trojce teprve podruhé za posledních 19 závodů.





George Russell porazil Lewise Hamiltona počtvrté za sebou. V Džiddě se svým týmovým kolegou ještě nikdy neprohrál.





V Q1 vypadla stejná pětice jako v Bahrajnu. Mezi ně patří oba piloti Alpine, kteří se zde doposud vždy probojovali až do Q3.