Alonso nakonec má své jubilejní pódium - FIA trest přezkoumala

Fernando Alonso čelil pětivteřinové penalizaci za špatné postavení na startovním roštu. Po defektu a odstavení vozu Lance Strolla absolvoval Španěl zastávku v boxech a trest si odpykal. Po skončení závodu ho ale čekala nemilá zpráva - protože se zvedák v rukou jednoho z mechaniků dotkl zadní části Fernandova Aston Martinu, následovala další penalizace, tentokrát v délce 10 vteřin - důvodem bylo chybné odpykání trestu.

Tři hodiny po skončení závodu však FIA uvedla, že na základě žádosti týmu Aston Martin o přezkoumání situace změnila své rozhodnutí. "Jako podpora žádosti byl stewardům předložen zápis z posledního zasedání NSS a videozáznamy sedmi různých případů, kdy se zvedák dotkl části monopostu během probíhající penalizace podobně jako dnes u vozu startovní číslo 14, aniž by došlo k následnému trestu. Tým argumentuje, že posouzení dohody mezi FIA a týmy, kdy dojde k dotyku vozu jakýmkoli způsobem včetně zvedáku, má představovat »práci« na voze podle článku 54.4 písmeno c sportovních řádů, bylo vyloženo nesprávně, proto bylo rozhodnutí stewardů chybné.

S ohledem na dokument museli stewardi rozhodovat, zda existuje »významný a relevantní nový prvek, který nebyl k dispozici zmíněným stranám žádajícím o přezkum v době zveřejnění zmíněného rozhodnutí«. Pokud by takový prvek nebo prvky existovaly, pak by stewardi museli zvážit, zda je třeba ho nějakým způsobem změnit. Po přezkoumání předložených videodůkazů, vyslechnutí zástupce týmu Aston Martin a příslušných členů FIA komisaři rozhodli, že existují významné a relevantní nové důkazy umožňující rozhodnutí přezkoumat, jak je požadováno podle článku 14.1.1. Podle toho je zřejmé, že podstata původního rozhodnutí, tedy uvedení existence dohody, byla těmito důkazy zpochybněna. Proto bylo přistoupeno k projednání podstaty žádosti o přezkum. Po něm jsme dospěli k závěru, že dříve zmíněná jasná dohoda, předložená stewardům, s níž by se dalo kalkulovat, se nemusí vztahovat na situaci, kdy se zvedák dotýkající vozu rovnal práci na voze. Ve světle těchto okolností jsme dospěli k závěru, že původní rozhodnutí uložit penalizaci vozu se startovním číslem 14 musí být zrušeno - tak jsme také učinili," zní oficiální prohlášení FIA.

Alonso se tak dočkal svého stého postavení na pódiu, je jenom poněkud tristní, jaký taneček se kolem tohoto třetího místa konal. S ohledem na ohlasy z tábora F1 se dá předpokládat, že toto rozhodnutí už zůstane v platnosti.