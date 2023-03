Nejrychlejší kola v Džiddě: Max předčí vítězného Péreze. Kolik na Red Bully ztrácel Alonso?

Holandský pilot na to přitlačil v samotném závěru, byť mu na dotaz, jaká je hodnota nejrychlejšího času, šéf stáje Christian Horner odpověděl, že je to nezajímá, aby svého svěřence uklidnil. Toho to evidentně zajímalo a v poslední okruh zvládl za 1:31,906 min, tedy o 0,282 sekundy rychleji než Pérez.

Red Bullům byl nejblíže Fernando Alonso, který spokojeně projel cílem jako třetí - jeho dodatečná penalizace byla zrušena a Španěl se definitivně raduje z bronzu. Ve svém nejlepším pokusu za Verstappenem zaostal o třetinu sekundy, rychlejší z Mercedesů George Russell již ztrácel přes půl sekundy, Carlos Sainz s Ferrari ostudně již téměř celou sekundu.