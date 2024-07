GP BELGIE: Prohlášení po kvalifikaci - Všichni se shodují: máme za sebou jen první krok

Red Bull

Max Verstappen 1. místo (po penalizaci 11. pozice)

Pozitivní den. Byli jsme opravdu silní, vytěžili jsme maximum z vozu a máme nejlepší možnou pozici pro zítřek. Vždy se snažím zajet co nejlepší kolo. Dnes bylo mokro, zítra budou podmínky lepší a myslím, že všechno se bude týkat hospodaření s pneumatikami. Doufejme, že to, co jsem dnes předvedl, mi pomůže zítra s péčí o pneumatiky. Cítil jsem se pohodlněji s křídlem, které jsme si vybrali, takže doufám, že se budu moci vrátit do boje s ostatními týmy. Je tu mnoho dalších rychlých a opravdu silných vozů; myslím, že McLareny bude zítra těžké porazit. Doufejme, že se mi podaří po penalizaci bojovat o pozice a vrátit se do mixu; doufám, že budeme konkurenceschopní. Zatím nás to moc nebolí, ale uvidíme, protože počasí bude jiné, vítr se změní a auto nastavíme trochu jinak. Takže uvidím a těším se na zítřek.

Sergio Pérez, 3. místo (po penalizaci Verstappena 2. pozice):

Dobrá vzpruha pro mě i pro tým, že zítra budu startovat z první řady. Těší mě, že mám na své straně dynamiku a doufám, že před letní přestávkou zajedu dobrý výsledek. Po celou kvalifikaci jsem měl dobré tempo, od včerejška do dneška jsme dramaticky změnili vyvážení vozu a vše se soustředilo na závodní rychlost. Podařilo se mi získat pěkné a solidní vyvážení, takže jsem s ním velmi spokojen. Zítra to bude dlouhý závod, pokud uvidím příležitost, půjdu do toho hned, ale může nastat jiný scénář s povětrnostními podmínkami. Zítřek nese novou příležitost a já se na ni těším, protože si myslím, že máme dobrou pozici, abychom bojovali o vítězství.

Christian Horner, šéf týmu

Max byl dnes rychlý jako oheň. Oba naši jezdci jeli na hranici svých možností. Max byl rychlý v každém tréninku, hned od začátku. Byla to od něj výjimečná kvalifikace a mohl dokonce vrátit sadu pneumatik Pirelli. Spotřeboval jich méně, a dostal se do Q3, kde mu stačila dvě kola, aby získal pole position. Musím pogratulovat i Checovi, s ojetými pneumatikami v Q3 zajel střední sektor tak dobře, že ztratil jen dvě desetiny na Maxe a pole position mu unikla o pouhých pět setin. Startuje z první řady, což je oceněním jeho velkého úsilí. Max samozřejmě zítra odstartuje z 11. místa na roštu, ale jak jsme viděli v předchozích letech, dokáže toho opravdu hodně, takže se velmi těšíme na to, co přinese zítřek.

Ferrari

Charles Leclerc, 2. místo (po penalizaci Verstappena pole-position):

Je to dobrý pocit startovat z čela startovního roštu. Není to nejlehčí trať, na které bych mohl v úvodním kole obhajovat první pozici, ale udělám vše pro to, abych ho proměnil ve vítězství týmu. Svou roli sehrají i povětrnostní podmínky a dnešní výsledek předčil naše očekávání. Nyní se zaměříme na to, abychom se připravili na totéž, zítra za sucha.

Carlos Sainz, 8. místo (po penalizaci Verstappena 7. pozice):

S dnešním konečným výsledkem nemohu být spokojený, protože jsem byl rychlý po celou kvalifikaci; v Q3 jsem nevytěžil maximum z poslední sady pneumatik. Okamžitě v první zatáčce jsem cítil, že nemám stejnou přilnavost jako v předchozích jízdách a celé kolo to byl boj. Musím pochopit, co jsem udělal jinak, že mám tak nízkou přilnavost. Co se týče zítřka, závod bude otevřený, cílem bude získat pozice a bojovat na čele. Je těžké předpovědět, jaké podmínky nás v závodě čekají, ale jsem si jistý, že se naskytnou příležitosti.

Fred Vasseur, šéf týmu

S dnešním výsledkem můžeme být spokojeni, protože vždy dávám přednost tomu, aby vůz startoval z pole position. Samozřejmě bude zajímavé sledovat, co se stane mezi startovní čárou a pátou zatáčkou, protože udržet vedení ve Spa-Francorchamps v úvodním kole může být složité. Charles zajel skvělé kolo; zvolili jsme správnou strategii, rozhodli jsme se doplnit palivo mezi dvěma jízdami v Q3 a udržet si čerstvou sadu na závěr, abychom ji v posledních minutách Q3 využili naplno. Co se týče Carlose, tempo měl po celou kvalifikaci, ale na začátku posledního kola udělal malou chybu a nedokázal ze svých čerstvých pneumatik vytěžit vše.

Nevíme, co se stane zítra, ale startovat z pole position je první krok správným směrem. Teď musíme dobře odstartovat, dobře se dostat přes Raidillon a udržet si vedení. Víme, že Max může být stále nebezpečný a že McLaren bude také rychlý, takže se musíme soustředit sami na sebe, protože víme, že náš včerejší dlouhý stint vypadal dobře.

Mercedes

Lewis Hamilton, 4. místo (po penalizaci Verstappena 3. pozice):

Celkově pro nás byla kvalifikace dobrá. Snažili jsme se předpovědět počasí, jak nejlépe jsme mohli, což je tady opravdu výzva. Když se ohlédnu zpět, rozhodl bych se na naší nové sadě intermediates v Q3 jet o něco později, ale podmínky a přicházející déšť je tak těžké předpovědět. Naše tempo bylo stále slušné i na pneumatikách, na nichž jsem absolvoval několik instalačních kol, takže s mým dnešním výkonem mohu být spokojen.

Zítřejší závod bude výzvou. Máme za sebou pravděpodobně několik rychlejších vozů, McLareny a Verstappena. Budu se snažit vůči nim udržet pozici a uvidím, jestli dokážu držet krok s kluky přede mnou. Dám do toho všechno a doufám, že změny, které jsme udělali přes noc, nám pomohou najít na suchu větší rychlost, než jakou jsme měli v pátek.

George Russell, 7. místo (po penalizaci Verstappena 6. pozice):

Předpověď neustále se měnícího počasí udělala z kvalifikace skutečnou výzvu. Musel jsem se ujistit, že mám na svém voze nové intermediates ve správný čas, a to bylo obtížné. V Q3 jsme je možná nasadili trochu moc brzy, ale to se s odstupem času snadno říká. Start ze šestého místa je pro zítřek spravedlivým výsledkem.

Čeká nás ale spousta neznámých. Předpověď v současné době hovoří o suchém závodě a budeme doufat, že se posunu ze šestého místa. McLareny vypadaly v pátek rychle a možná budou o něco rychlejší než my, ale počkejme a uvidíme. Zásadním faktorem bude také degradace pneumatik. Byla prozatím největší, jakou jsme letos zatím v prvním a druhém tréninku zaznamenali. Dnešní déšť může mít vliv i na povrch, takže se budeme muset přizpůsobit.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Dnešek byl pro Spa typický. proměnlivé podmínky, přičemž předpověď se neustále měnila. To z něj udělalo skutečnou loterii. Přes noc jsme také udělali změny na voze, ale ve třetím tréninku jsme je nebyli schopni vyhodnotit kvůli nedostatkům u pilotů. Přesto byli oba jezdci v kvalifikaci konkurenceschopní. V Q3 jsme očekávali silnější déšť a rozhodli jsme se použít naši poslední sadu nových intermediates na začátku segmentu. Podmínky se však nijak zvlášť nezhoršily a být jen desetinu od zítřejšího startu z prvního místa, když jsme zajeli čas na pneumatikách, které odjely více kol, je trochu frustrující. To vše je však součástí výzvy ve Spa a celkově můžeme být s naším úsilím spokojeni.

Zítřek má být podle předpovědi suchý. V pátek jsme viděli, že degradace pneumatik může hrát v závodě velkou roli. Změny, které jsme přes noc udělali, nám snad pomohou vše lépe zvládnout a budeme moci znovu bojovat o stupně vítězů.

McLaren

Lando Norris, 5. místo (po penalizaci Verstappena 4. pozice)

Dnes mám smíšené pocity. Místy jsem se trápil a měl jsem pocit, že jsem trochu mimo tempo, což je frustrující. Myslím, že jsme doplatili na trochu nižší přítlak, takže doufejme, že se nám to zítra po nějaké práci přes noc vrátí. Zítřejší start ze čtvrtého místa mě drží v boji a poskytne mi skvělou příležitost k dobytí pozic.

Oscar Piastri, 6. místo (po penalizaci Verstappena 5. pozice):

V kvalifikaci byly těžké podmínky; cítil jsem se poměrně dobře, jen jsem v Q3 nevytěžil maximum z nové sady pneumatik. Malé zlepšení by znamenalo slušný rozdíl, nicméně do zítřka jdu s důvěrou. Přes Eau Rouge je to dálka a dlouhý závod je před námi, takže mám spoustu šancí posunout se vpřed a bojovat o nejvyšší příčky.

Andrea Stella, vedoucí týmu

Kvalifikace byla po celou dobu mokrá a podmínky byly obzvlášť ztížené, protože úroveň deště byla proměnlivá. Tréninky jsme řídili efektivně a jezdci jeli dobře. Máme dobré startovní pozice a Spa-Francorchamps je jedním z jednodušších okruhů pro předjíždění. Vůz v suchých podmínkách, taková je zítra předpověď, také vypadá silně.

Samozřejmě, že poté, co jsme v pátek vypadali velmi konkurenceschopně a dokonce i dnes v dešti ve třetím tréninku jsme cítili, že bychom mohli bojovat o pole position, ale odpolední realita byla taková, že Verstappen byl pro nás příliš rychlý, zatímco Leclerc, Hamilton a Pérez odvedli dobrou práci. Možná jsme v našich posledních kolech ztratili pár desetin, ale každý řekne to samé. Nyní se těšíme na to, že zítra v závodě uděláme pokrok.

Aston Martin

Fernando Alonso 9. místo (po penalizaci Verstappena 8. pozice):

Jsem s devátým místem v dnešní kvalifikaci spokojen; po posunu Verstappena se posunu na osmé, a myslím, že to bylo maximum, jehož jsem mohl dosáhnout. Necítil jsem se ve všech volných trénincích tohoto víkendu úplně pohodlně, takže jsem si nebyl jistý, co očekávat před kvalifikací. Vůz se choval dobře a v těchto smíšených povětrnostních podmínkách jsem si důvěřoval. V zítřejším závodě půjdeme do neznáma s menšími znalostmi o degradaci pneumatik a také na suchu, takže to bude zajímavé. Máme k dispozici hodně suchých pneumatik, takže doufejme, že pořádně zatlačíme a zabojujeme o nějaké body.

Lance Stroll, 15. místo:

V první řadě bych chtěl poděkovat mechanikům v garáži za opravy mého vozu po třetím tréninku. Museli jsme kvůli poškození vyměnit předek a podlahu, stejně jako pohonnou jednotku a převodovku po těžkém nárazu, takže odvedli skvělou práci, když pracovali velmi rychle, abych se včas dostal na trať pro kvalifikaci.

Jinak to byl těžký den. V kvalifikaci jsem se trápil s přilnavostí a vyvážením vozu. Je opravdu těžké tlačit na pilu, když nemáte sebedůvěru. Dnes večer na všem zapracujeme, abychom zjistili, jestli můžeme před závodem udělat nějaké zlepšení. Je to trať, která nabízí dobré příležitosti k předjíždění, takže budeme tvrdě tlačit na bodovaná místa.

Mike Krack, šéf týmu

Spa je vždy výzvou, zejména za nepříznivých povětrnostních podmínek. Lance se ve třetím tréninku dostal do aquaplaningu a tým odvedl dost tvrdé práce, aby opravit vůz pro kvalifikaci. Heroický výkon, na kterém obě posádky spolupracovaly, umožnil Lancemu probojovat se do Q2. Fernando zvládl podmínky v Q3 a po Verstappenově penalizaci si polepšil. Zítra očekáváme, že bude suchý závod a budeme se snažit získat co nejvíce bodů. Spa je často nevyzpytatelné, takže budeme bojovat až do šachovnicového praporku.

Alpine

Esteban Ocon, 10. místo (po penalizaci Verstappena 9. pozice):

Pro zítřejší závod jsem dobyl Q3. Přivezli jsme sem do Spa několik vylepšení, budeme pokračovat ve sběru dat pokaždé, když budeme na správné cestě. Bylo to dobré odpoledne a v kvalifikaci jsme maximalizovali potenciál. Povětrnostní podmínky znamenaly, že na mokru to nebylo snadné, ale pro nás to dopadlo dobře. V Q3 to bylo složitější, protože jsem neměl novou sadu pneumatik. V neděli startuji z bodované pozice, víme, že to nebude snadný závod, ale mám skvělou příležitost získat body. Musím se dívat dopředu, na zítřek, posoudit podmínky; bude s největší pravděpodobností sucho; a posoudit naše strategické možnosti. Naším cílem je využít všech příležitostí, které se nám mohou naskytnout.

Pierre Gasly, 12. místo:

Jsem rozhodně zklamán, že jsem vypadl v Q2, zvláště po tak dobré Q1, kde jsem skončil s druhým nejlepším časem. Nevyužil jsem svá výjezdová kola, přípravu pneumatik v měnících se podmínkách a cítil jsem, že mi chybí přilnavost v zadní části. Neměl jsem si nejlepší šanci dostat se do Q3 a musím lépe pochopit, jak mohu maximalizovat výkon. Moje nastavení je jiné než u ostatních vozů – soustředím se na zatáčky a snižuji rychlost na rovinkách – takže uvidíme, co to přinese v zítřejším závodě. Vypadá to, že to bude sucho, v pátek jsme v tréninku na suchu vyzkoušeli pár věcí, takže doufáme, že se to zítra vyplatí, protože naším cílem je posunout se na body.

David Sanchez, výkonný technický ředitel

Tento víkend to byla skvělá týmová práce, když jsme představili naši první významnou aktualizaci vozu za poslední týdny. Byli jsme schopni experimentovat a lépe pochopit, jak tyto funkce na našem voze fungují a budeme v tom pokračovat pokaždé, když budeme na trati. Spa-Francorchamps je náročný okruh, u nějž je třeba najít správné nastavení, pokud jde o samotný vůz. Pro dnešní kvalifikaci jsme se rozhodli rozdělit konfiguraci přítlaku na obou našich vozech. Esteban byl extrémně rychlý na rovinkách – fialová v sektoru 1 – s nízkým přítlakem, zatímco Pierre jel s nastavením příznivějším pro výkon v zatáčkách. Uvidíme, jak se nám to vyplatí v zítřejším závodě, kde se seřadíme na deváté a dvanácté místo. Vypadá to, že bude sucho a ohledně našich strategických možností vzhledem k potenciální vysoké degradaci na této trati s novým povrchem budeme ostražití.

Williams

Alex Albon, 11. místo (po penalizaci Verstappena 10. pozice):

Dnes to byla velká zábava, protože podmínky to trochu zkomplikovaly, ale byla radost v nich jezdit. Musel jsem buď jít na jistotu nebo v Eau Rouge jet naplno. V každém kole se posouvaly limity, ačkoliv jsem v Q3 ztrácel tři tisíciny, jsem stále spokojen s tím, jak se vůz choval a kvůli penalizacím budu startovat o místo výš. Od třetího tréninku až po kvalifikaci jsme na našem voze udělali spoustu změn, ale kvůli dešti si nejsme stoprocentně jisti, jak tyto změny probíhaly, ale zítra budu chtít mít dobrý den a zabojuji o body.

Logan Sargeant, 19. místo (po penalizaci Cunody 18. pozice):

Ve Spa je to vždy složité a v takových podmínkách to nikdy není snadné, když trať osychá. Hodně z toho se odvíjí od toho posledního pokusu a do něj jsem se nikdy pořádně nedostal, neměl jsem správnou pozici. Nikdo neví, co se stalo, ale nejsem si jistý, dnes mi chybělo tempo. Zítra do toho jdu nanovo.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Počasí dnes diktovalo kvalifikaci. Trať pro měkké pneumatiky byla příliš mokrá, ale bylo velmi těžké se rozhodnout, kdy zajet do boxů a vzít novou sadu intermediates. S Loganem jsme na konci Q1 propásli správnou traťovou pozici a museli jsme se vzdát našeho posledního rychlého kola, tolik potřebného pro postup do Q2. Alex se dostal do Q2 dobrým kolem a Q3 mu unikla o směšných pár tisícin, ale po tak složité kvalifikaci jsme s jeho umístěním spokojeni. Zítra bude sucho, takže závod bude úplně jiný příběh než dnes, ale jsme připraveni bojovat o body.

VISA Cash App RB

Daniel Ricciardo, 13. místo:

Dnes jsem se cítil dobře a myslel jsem si, že budu lepší. Z výsledku jsem zklamaný, ale spokojený s kvalifikací a tempem, které jsem měl, protože si obecně myslím, že jsem měl na postup do Q3. V Q2 začalo trochu více pršet, takže jsme se rozhodli vyjet o něco dříve pro případ, že by se situace zhoršila. V té době jsem cítil, že to bylo dobré rozhodnutí a byl jsem schopen trochu zlepšit mé časy na kolo, ale nevyšlo mi to, protože když jsem byl v garáži, déšť se dostatečně stabilizoval a všichni se dokázali zlepšit. Jsem spokojen se suchými podmínkami, které snad zítra budeme mít. Závod se obvykle jede na jednu zastávku, ale po špatném počasí, které jsme dnes měli, může mít trať špatnou přilnavost, což by mohlo vytvořit závod se dvěma zastávkami. V takovém případě by se s touto strategií mohlo naskytnout více příležitostí.

Juki Cunoda, 18. místo (po penalizaci 20. pozice):

Nebyla to pro mě normální kvalifikace, protože mám na zítřek penalizaci kvůli motoru, takže to bylo o tom zajet kolo a zjistit, jak se vůz cítí. Vůz je úplně jiný než včera, takže bylo dobré se ujistit, že jsem se vším spokojen a nasbírat co nejvíce dat. Společně zaměříme naše úsilí na zítřek, protože předjíždění v závodě nebude snadné; často se zde tvoří vláčky DRS. Pokusíme se maximalizovat výkon vozu a naši strategii, aby vše fungovalo jako tým, a doufejme, že získáme nějaké body.

Jody Egginton, technický ředitel

Kvalifikace začala na vlhké trati, což znamenalo intermediates, ale oba vozy při svých prvních jízdách zajely solidní časy v TOP 10. Juki se na své druhé sadě trochu více trápil s variabilitou přilnavosti během celého kola a v důsledku toho se neposunul, ale v každém případě bude kvůli změně PU startovat do závodu z poslední pozice.

Druhý pokus Daniela byl dost dobrý, aby se dostal zpět do první desítky, ale někteří jezdci později zrychlili, což je frustrující, protože základní rychlost v těchto podmínkách byla pro Q3 dostatečná. Musíme pochopit, co jsme pro zajištění místa v Q3 mohli udělat lépe, ale nyní se soustředíme na závod a zítřejší zisk bodů. Střed pole bude pravděpodobně i nadále velmi těsný, takže se zaměříme na to, abychom oba naše vozy posunuli vpřed.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 14. místo:

Cítím, že jsme dnes vytěžili maximum – s ohledem na nepředvídatelné a neustále se měnící podmínky na trati. Daří se nám zajíždět čistá kola s dobrým načasováním a konečný výsledek je do značné míry ukazatelem toho, jak si v tuto chvíli stojíme. Každé kolo jsem se cítil jinak a odhadnout přilnavost pneumatik bylo docela náročné, ale podařilo se mi na nové sadě pneumatik zlepšit poslední kolo v Q2 – nakonec jsem obsadil 14. místo na roštu. Zítra budou podmínky opět jiné, ale včera jsme byli schopni absolvovat dostatek kol na suchu, abychom správně pochopili naše nastavení před závodem, což by nám mělo pomoci dostat se do středu pole. Zítra je nová příležitost jít do toho a bylo by hezké konečně získat před letní přestávkou body. Na této trati jsme viděli několik nepředvídatelných závodů a celkově to byl vždy závod, v němž dominovala rychlost, takže uvidíme, co si pro nás zítrřek přichystá.

Guanyu Zhou, 20. místo (po penalizaci Cunody 19. pozice):

Mám pocit, že jsem v dnešní kvalifikaci rozhodně promarnil šanci. Moje první jízda na přechodných pneumatikách nebyla špatná a věřím, že jsem se v tu chvíli mohl dostat do top 15. Nicméně při zastávce v boxech pro čerstvou sadu pneumatik mě tým zdržel v boxové uličce, aby lépe načasoval moji závěrečnou jízdu, a bohužel tato strategie nevyšla. Skončil jsem na u vjezdu do poslední šikany a pouhé jedno kolo na optimální přípravu pneumatik nestačilo, nebylo možné můj čas zlepšit. Je to zklamání, protože si myslím, že jsme mohli dosáhnout lepšího výsledku. Navzdory tomuto nezdaru věřím, že zítra můžeme leccos dohnat, vzhledem k mému celkovému pocitu z dneška a způsobu, jakým se vůz choval.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnešní trénink byl pro všechny na trati složitý kvůli proměnlivým podmínkám. Kvalifikaci jsme zahájili na mokré trati, která s každým kolem osychala. Pro Valtteriho byla kvalifikace celkově dobrá, maximalizoval výkon v Q1, když skončil na jedenáctém místě, méně než sedm desetin vteřiny za nejlepším časem. Naše strategie použít dvě nové sady intermediates se mu vyplatila. V Q2 vygradoval výkon na konci kvalifikace, kdy zažil útlum v posledním sektoru, ale jeho výsledek znamená, že jsme opět ve hře. Zhou se však s dnešními podmínkami na trati potýkal více, zejména na začátku kvalifikace. Zvolili jsme stejnou strategii, poslali jsme ho do boxů pro druhou sadu zelených pneumatik a nechali ho v boxové uličce, aby se dostal na trať v samotném závěru Q1, což mu umožnilo projet pod šachovnicovým praporkem jako jeden z posledních vozů, když se podmínky na trati staly příznivějšími. Bohužel ho v šikaně před posledním kolem předjely tři vozy, což mělo za následek ztrátu téměř osmi desetin sekundy mezi cílem a La Source. S tak ovlivněným kolem nebyl schopen při posledním pokusu zlepšit svůj čas – navíc mu nakonec bylo stejně smazáno kvůli překročení traťových limitů ve 4. zatáčce. To v nás všech zanechává hořkou pachuť, protože měl potenciál vstoupit do Q2.

Haas

Nico Hülkenberg, 16. místo:

Myslím, že náš kvalifikační profil byl vlastně dobrý, blízko optimálnímu výkonu; nemám pocit, že bychom něco vynechali. Bohužel jsem neměl rychlost, trápil jsem se na intermediates a neměl jsem přilnavost potřebnou k tomu, abych zajel lepší čas na kolo. V této sezóně to je trochu téma, že na těchto pneumatikách se vůz necítí tak úspěšně a není na nejlepším místě. To musíme do budoucna pochopit a analyzovat. Nevím, jestli ostatní zvolili v kvalifikaci vyšší přítlak kvůli dešti, ale pokud tomu tak je, mohlo by nám to hrát do karet, ale to zjistíme až zítra.

Kevin Magnussen, 17. místo:

Nemyslím si, že jsme byli příliš daleko od optima, kterého jsme mohli dosáhnout. Ve druhém pokusu jsem odjel dvě měřená kola a trať se tak zlepšila, že by bylo lepší odjet jedno měřené kolo s novými pneumatikami. V těchto podmínkách ve srovnání se včerejšími suchými podmínkami jsme nevypadali tak konkurenceschopně. Náš plán byl počítal s mokrou kvalifikací, ale na konci byla téměř suchá stopa, takže to nefungovalo podle našeho plánu, chyběl i výkon.

Ayao Komatsu, vedoucí týmu

Očividně to nebyla kvalifikace, kterou jsme předpokládali. V zásadě se zdá, že vůz na intermediates nefunguje dobře, takže opravdu musíme prozkoumat důvod, proč tomu tak je. Navíc to vypadá, že Kevinův vůz měl fyzický problém se zadním zavěšením, což můžeme vidět na datech, takže se na to nyní tako podíváme, ale jsem si jistý, že dnes večer můžeme tuto věc napravit. Problém s intermediates bychom přes noc vyřešit nedokázali, ale musíme myslet do budoucna. Zítra se čeká suchý závod s velmi odlišnými teplotami, takže doufejme, že bychom měli být trochu konkurenceschopnější.