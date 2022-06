Zbavit se DRS? Verstappenův názor vás možná překvapí

Ale pěkně popořádku. Počínaje sezonou 2022 vstoupily v platnost nové technické regule, které měly za cíl zjednodušit následování vozů a zlepšit předjíždění. To první vyšlo. To druhé už méně. Přesně v tom smyslu se vyjádřil například Sebastian Vettel, který pronesl, že by Formule 1 měla zavrhnout systém DRS, jenže současné vozy to neumožňují.

Stejný názor má rovněž úřadující šampion Max Verstappen. Ten svůj postoj opírá o závod ve Španělsku, kde holandské hvězdě Red Bullu „vynechávalo" DRS. Verstappen tak byl i s lepším vozem zaseknutý za stříbrným Mercedesem George Russella. Toho nakonec zdolal až díky šikovně zvolené strategii.

„Kdybychom se zbavili DRS, jezdíme jen ve vláčku za sebou. Myslím, že moje zkušenost ze závodu v Barceloně to jasně potvrdila. Všichni viděli, jak frustrující taková situace je. Na současné generaci vozů DRS potřebujeme. Následování ostatních vozů je sice o něco snazší, ale zároveň se snížil odpor vzduchu, takže nemáme tak účinný aerodynamický vak, abychom mohli útočit," dodává Verstappen.