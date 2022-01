Stewart je za titul Verstappena rád. F1 potřebovala změnu, říká

Legendární Skot je sice dlouhodobým příznivcem a obdivovatelem Lewise Hamiltona, zároveň však dodává, že Formule 1 potřebovala změnu. Nadvláda Mercedesu trvala nepřetržitě od roku 2014, přičemž jen v jednom případě byl úspěšný jiný jezdec než Hamilton. Stalo se tak v roce 2016, kdy triumfoval Nico Rosberg. Kvůli tomu byl podle Stewarta potřeba nový, neokoukaný šampion.

„Všichni jsme potřebovali změnu. Hlavně fanoušci a celá komunita tohoto sportu. Mercedes F1 dominoval dlouhé roky. Je skvělé, že se nyní našel tým, který je dokázal porazit. Tedy alespoň v jezdeckém šampionátu," hlásí Stewart.

Trojnásobný šampion má přitom radost také z výkonů Ferrari. Italové zažili katastrofální ročník 2020, ale v tom uplynulém dokázali hned několikrát dokončit na pomyslné bedně. „Je dobře, že se jim začíná dařit. Vidět Ferrari na podiu je povzbudivé," dodává Stewart..

Skot se vyjádřil rovněž k Maxi Verstappenovi. Podle Jackieho zisk prvního titulu holandskou hvězdu uvolní. „Když získáte svůj první titul, dokážete něco, co vám do té doby připadalo nemožné. Spadne z vás tlak, už nemusíte nikomu nic dokazovat. Měl jsem to podobně, v sezonách, ve kterých jsem získal svůj druhý a třetí titul jsem byl klidnější. Cítil jsem se víc v pohodě," uzavírá.