"Neztrácíme 3 desetiny, ale více než sekundu." Ricciardo vybízí k trpělivosti s McLarenem

Na úvod v Bahrajnu překvapivě vypadl hned v první části kvalifikace, v Saúdské Arábii v prostřední. Na svém kontě nemá ani bod, když v Džiddě navíc musel v průběhu závodu odstoupit. Kvůli covidu se nemohl zúčastnit posledního před-sezónního testu, jeho McLaren se trápil s přehříváním brzd, kvůli narušené přípravě mu schází spousta přilnavosti.

Ricciardo zůstává realistou, pokud jde o to, jak dlouho to McLarenu potrvá, než se vrátí k boji o pódia: žádné rychlé zlepšení nečeká. "Jsem na to duševně připravený. Pokud bychom do dvou závodů bojovali o první pětku, pak bych to bral, byl by to bonus. Ale duševně musíte zůstat v klidu, nohama při zemi a rozumní."

"Musíte si uvědomit, že nehledáme 3 či 4 desetiny. Od vítězství nás dělí více než sekunda! Proto pochybuji, že k tomu dojde přes noc. Musíme být trpěliví. A myslím, že to je důležité pro dobro týmu. Na kravál je příliš brzy," pokračuje australský pilot.

Daniel Ricciardo nečeká rychlé zázraky, přesto je optimistou | foto: McLaren

I přes úvodní zklamání věří, že se McLaren je schopný dosáhnout obratu ještě během letošní sezóny: "Pokud to přijde, tak to přijde samozřejmě o něco později, než po tom toužíme. Aniž bych chtěl příliš nadsazovat: pokud bychom letos měli vyhrát závod, tak by mě to ani moc nepřekvapilo, protože věřím týmu a procesům, které máme zavedené."

"Myslím, že máme lidi, kteří tu práci dokážou odvést. A vím, že mám 100% důvěru v lidi, jako je Andreas [Seidl]. Samozřejmě že před týdnem jsme byli, nazvěme to v krizovém módu. Podle mě jsme se z toho rychle dostali," popisuje atmosféru po Bahrajnu.

"Ale je pravdou, že to celé musíme otočit a on je jedním z nejlepších lidí na to. Zeptejte se mě tedy za šest měsíců a možná nebudu překvapený tím, jak na tom jsme," dodává optimisticky Ricciardo, který se tento víkend těší na svůj domácí závod na upravené a zrychlené městské trati v Melbourne.