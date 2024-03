PROHLÁŠENÍ po závodě: Verstappen nečekal, že vše bude tak snadné

Red Bull

Max Verstappen, vítěz

Dnešek byl speciální, nestává se často, aby auto bylo tak výborné, včetně vyvážení a mého pocitu z něj. Všechno klaplo na jedničku. Start byl dobrý a pak už to byl vlastně jen příjemný závod. Našel jsem na Sakhiru dobrý rytmus a rychlost, síla a směr větru mi také pomohly k lepšímu výkonu. Na tomto okruhu býváme silní, když se dívám na Jeddah, tak je mi jasné, že tam bude spousta věcí odlišných - vysokorychlostní zatáčky a menší degradace. Doufám, že podobný výkon předvedeme i za týden, bude to výzva, ale těším se na ni. Chci poděkovat všem v továrně, že přispěli ke zdárnému začátku roku. Připravit nový vůz a navázat na neuvěřitelnou předchozí sezónu je vždy velký kumšt - jsem nadšený, ze jsem tuto sezónu zahájil vítězstvím.

Sergio Pérez, 2. místo

Opravdu silný týmový závod, skvělý začátek sezóny, co může být lepší než double na úvod, když to vypadalo na těsnou bitvu? Po startu jsem předjel Carlose a pak jsem byl schopen se lepšit. Pár problémů se vyskytlo, je třeba je řešit, ale důležité je zachovat rychlost. Jsem rád, že jsem odjel plnou vzdálenost, pořád je se co učit, jak zacházet s pneumatikami a jaký tlak vyvíjet. Rychlost byla dobrá, odvislá od tratě. Chci se nadále zlepšovat, zvláště když sezóna je tak dlouhá.

Christian Horner, šéf týmu

Od Maxe i Checa to byl skvělý výkon. Dokončit závod s týmovým double je obrovský úspěch a oba byli výborní, dali do toho vše. Perfektní start a poté dominantní závod - Max byl od začátku do konce nedostižný, Checo si svou pozici několika souboji vydobyl. Všem v Milton Keynes musíme poděkovat, protože celou zimu tvrdě pracovali a připravili skvělý vůz. Je to svědectví, jak odpovědná činnost probíhá v zákulisí. Jsme neuvěřitelně rádi, že jsme dnes dosáhli maximálního počtu bodů, neusnuli jsme na vavřínech. Tvrdá práce byla oceněna fantastickým výsledkem.

Ferrari

Carlos Sainz jr., 3. místo

Solidní začátek sezóny a pro tým dobrý přísun bodů. Po celý závod jsem se ve voze cítil dobře, kontroloval tempo a byl schopen předjíždět. V posledním stintu jsem se vyrovnal s chováním pneumatik a v závěru se pokoušel stáhnout odstup od Sergia, ale pořád jsou rychlejší než my. Ale jsem toho názoru, že máme dobrou základní linii a od ní se musíme odrazit, je třeba dále tlačit, abychom mezeru smazali. Teď už nás čeká Jeddah.

Charles Leclerc, 4. místo

Závod cítím jako zklamání. Měl jsem problém s brzdami a chvílemi byl problém se udržet na trati, zvláště v zatáčkách 9 a 10. Rychlost určitě byla odpovídající, abychom zvládli bojovat, takže teď se nemůžu dočkat, až se znovu posadím do auta v Jeddahu.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Doufal jsem v lepší výsledek, ale v závodě se Charles potýkal s brzdami, takže si odtud odvážíme maximální možný výsledek. Carlos jel velmi dobře a dokázal eliminovat nepříliš povedený start; byl schopen se držet na dohled Péreze až do konce. Věděli jsme, že Checo pojede poslední stint na měkké směsi, zvolili jsme tvrdou, abychom ho dostali pod tlak - podařilo se to ale příliš pozdě. Charlesovy potíže s brzdami ho přinutily zajet do boxů dříve, než jsme plánovali, musíme prozkoumat důvod, proč neměly správnou teplotu.

V závodním režimu výsledek odpovídá našemu očekávání, ale je třeba udělat zásadní krok ohledně rychlosti, protože s Red Bullem nedokážeme bojovat. Dnešek tedy považuji za dobrý výchozí bod, protože jsme dokázali oproti loňsku stáhnout výrazněji odstup. Budeme v našem vývoj pokračovat a jsem si jist, že s nimi můžeme častěji bojovat.

McLaren

Lando Norris, 6. místo

Byl to těžký závod, ale domnívám se, že jsme oproti loňskému roku předvedli zlepšení a měli dobrou rychlost, takže převládá spokojenost. Jsem toho názoru, že nám neprospěl rostoucí vítr. Za poslední dny se podmínky dost změnily, v některých zatáčkách byly podstatně horší, ale posunuli jsme se vpřed a dosáhli nejlepšího výsledku, v jaký jsme mohli doufat. Je to dobrý start do sezóny.

Oscar Piastri, 8. místo

Osobně považuji závod za dobrý a myslím, že závodní rychlost byla v pořádku. Je tu pár věcí ke zlepšení, ale úvod nevidím jako nepovedený, zvláště když si uvědomíme, kde jsme se nacházeli loni touto dobou. Těším se na další závody a doufám, že v nich hodně dokážeme.

Andrea Stella, šéf týmu

Je vždy dobré začít sezónu povedeným závodem. Zdobila nás spolehlivost, byli jsme dost rychlí, abychom mohli bojovat s Mercedesem, což nám umožnilo získat solidní bodový příděl na trati, o níž víme, že s ohledem na vlastnosti našich vozů pro nás není nejlepší. Musím pochválit práci v týmu, protože jsme dosáhli pokroku a výkon McL38 je nadějný, je výkonný a spolehlivý. Stavíme na dobrém základu a chceme co nejdříve provést další vylepšení.

Oscar i Lando jeli dnes konzistentně. Nechybovali i přes náročné podmínky, zejména na tvrdých pneumatikách a díky nim jsme sezónu 2024 odstartovali velmi dobře.

Aston Martin

Fernando Alonso, 9. místo

Jsem rád, že si odvážím nějaké body, ostatně jsem s tímto umístěním tak nějak počítal. Bylo to s ohledem na odstupy před námi a za námi poklidný závod. Myslel jsem, že v obou stintech vydržím na trati déle, doufali jsme i ve výjezd safety caru, ale nestalo se tak. Bude třeba udělat nějakou analýzu rychlosti na jedno kolo a v závodním režimu. Jsem si jistý, že se během sezóny můžeme a budeme zlepšovat a už za týden v Saúdské Arábii budeme silnější.

Lance Stroll, 10. místo

Je dobrý pocit získat bod poté, co na začátku závodu jedete poslední. Odstartoval jsem dobře, ale pak do mě narazil Nico a propadl jsem se dozadu. Věděl jsem, že to bude obtížná cesta, soustředil jsem se na práci s pneumatikami a povedlo se mi pár předjetí. Také tým mi připravil dobrou strategii. Známe cestu, jak AMR24 dál vyvíjet a zrychlit, ale sezóna je dlouhá, proto chceme postupně pokračovat.

Mike Krack, šéf týmu

Splnili jsme cíl, dostat oba vozy na bodované příčky - je to dobrá cesta jak začít nový ročník. Díky celému týmu zde i v Silverstone. Určitě jsme dnes dokázali optimalizovat podmínky s ohledem na naše závodní tempo - ony tři body jsou odměnou za tvrdou práci v posledních týdnech.

Lance byl po kolizi poslední a povedla se mu skvělá stíhací jízda. Pro Fernanda jsme připravili strategii tak, abychom mohli těžit z případného výjezdu SC. Nakonec to byl pro něj tak trochu osamělý závod. Nyní potřebujeme ještě nabrat o něco větší výkon, abychom mohli bojovat s týmy před námi. Ale pořád to je první závod, jedna trať a v dalších dnech budeme tvrdě pracovat, abychom v Jeddahu předvedli zlepšení.

Sauber

Guanyu Zhou, 11. místo

Dnes jsme maximalizoval vše, co bylo k dispozici a jsem rád, že jsem mohl dlouho bojovat o bodovanou pozici. Závod jsem odjel čistě, dobře odstartoval, ale bylo náročné udržet oba Astony za sebou, aniž bych ohrozil životnost pneumatik. Ale dokázal jsem po zbytek závodu odolat útokům Kevina Magnussena. Pokrok během víkendu je zřejmý a tým se pečlivě věnoval optimálnímu nastavení. Bohužel v závodě jsme bojovali s pneumatikami a šance na body byla nulová, když nikdo před námi neměl problémy. Pořád máme co zlepšovat a budeme v práci na našem výkon pokračovat, abychom se už v Jeddahu mohli zapojit do boje o body.

Valtteri Bottas, 19. místo

Bohužel to nebyl můj den. Po startu jsem se stal součástí incidentu mezi Hülkenbergem a Strollem, kvůli čemuž se mi poškodil levý winglet předního křídla, což vedlo ke ztrátě výkonu. Při druhé zastávce se vyskytl problém s maticí u levého předního kola a stál jsem v boxech 52,4 vteřiny. Štěstí dnes nebylo na mé straně, ale doufám, že jsem si smůlu v letošní sezóně tímto vybral. Pozitivní je, že rychlost byla rozhodně lepší než u našich přímých konkurentů, což dokazoval Zhou - málem skončil na bodech. Dokazuje to, že máme lepší závodní vůz než loni a můžeme tedy stavět na větším sebevědomí před závodem v Jeddahu.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Předvedli jsme konzistentní závod a v jeho podmínkách jsme se prezentovali jako šestý tým šampionátu. To nás naplňuje sebevědomím a povzbuzuje - teď je třeba udělat další kroky a ještě zlepšit výkon. Především musíme podniknout něco ohledně naší kvalifikační rychlosti, abychom měli v Jeddahu větší šance bojovat o body.

Zhou odjel výborný závod, nechyboval a většinu závodu jel srovnatelně se Strollovým Astonem, což je pro další Grand Prix povzbudivé. Valtteri měl velkou smůlu, protože jeho dobrý start ukončil incident v první zatáčce, na němž neměl vinu: poškodila se mu levá bočnice předního křídla a tím nemohl jet naplno. Všechno dorazily potíže s maticí při druhé zastávce - tím přišel o jakoukoli šanci si polepšit, ale předvedl velmi dobrý poslední stint, což našemu managementu dává dobrou referenci. I v těžkých podmínkách jsme postupovali jako tým, jemuž chci po včerejší nepovedené kvalifikaci vyslovit poděkování: neodrážela naši skutečnou pozici z hlediska celkového výkonu - dnes jsme se zlepšili i díky výkonu obou pilotů. Teď je třeba se soustředit na další krok; známe slabé stránky našeho vozu a chceme je zlepšit. Pokud budeme pokračovat v práci jako v posledních týdnech, brzy budeme mít příležitosti.

Haas

Kevin Magnussen, 12. místo

Jsem docela potěšen - ani ne tak výsledkem, protože jsem nebodoval - ale zdá se, že auto je o něco lepší v oblasti pneumatik; ne snad rychlejší než loňské, ale stabilnější. Je to ale pořád jen jedna trať, jedna dráha a jedna sada podmínek, takže musíme ještě zlepšit další oblasti. Nicméně máme za sebou pár týdnů dobré práce a jsme také na dobré cestě - jen musíme najít ještě další rezervy.

Nico Hülkenberg, 16. místo

Jsem rozladěný a zklamaný - zažil jsem podobný scénář jako loni, jen ten skončil ve čtvrté zatáčce. Pozitivní je, že závodní tempo a opotřebení pneumatik vypadají ve srovnání s ostatními vozy středu pole rozumně. Jsme schopni bojovat s Williamsem, Sauberem a Visa Cash App, což beru jako pozitivum. Máme po dnešku víc poznatků a podnětů ke zlepšení a optimalizaci. Jeddah je okruh odlišný s rozdílnými charakteristikami, takže uvídíme, co předvedeme tam, ale zdá se, že základ pro naši práci je ve srovnání s minulým rokem lepší.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Dobrá, nebyl to dokonalý závod. Nico si na startu poškodil přední křídlo a to v podstatě znamenalo, že pro něj skončily v tu chvíli jakékoli šance. Kevin předvedl, že jsme letos schopni bojovat. Co se týče degradace, nejsme na tom nejlépe, ale ve středu pole můžeme bojovat o body. Strategie nebyla nejlepší, ale Kevin se držel ve středu až do konce, což vidím jako velké pozitivum. Prakticky nikdo nechybuje, takže bude třeba ještě přidat. Z víkendu si odvážíme poznatky a dobrý pocit, takže se těšíme na šanci o příštím víkendu. Věřím, že show s Jeddahu bude úspěšná.

Williams

Alex Albon, 15. místo

Auto bylo v pořádku, ale ztrácíme. Celý závod jsem se potýkal s problémy, jimž bychom se mohli vyhnout, kdybychom více testovali. Sužovalo mě celou dobu přehřívání a proto jsem klesal níž a níž. Než pojedeme do Jeddahu, je třeba prověřit data, abychom byli v lepší kondici. Tempo ve srovnání s ostatními je podobné, takže očekávám těsnou a tvrdou bitvu ve středu pole.

Logan Sargeant, 20. místo

Jsem zklamán - včera v kvalifikaci jsem měl problém s elektronikou na volantu a dnes v závodě mě to potkalo znovu. Bude důležité najít příčinu tohoto problému a odstranit jej. První kolo bylo velmi dobré a první stint také, než mě postihl ten defekt, cítil jsem se velmi dobře. Pak jsem poněkud bojoval s teplotou pohonné jednotky, takže jsem se nedokázal udržet vozů před sebou, ale to už nebylo tak velké zklamání. Všechno se dá napravit, ale musíme odhalit, co je třeba udělat.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozů

Na obou vozech jsme řešili od samého začátku závodu problémy a kvůli tomu ani jeden náš pilot nemohl jet naplno. Potýkali jsme se s teplotními limity pohonných jednotek, Logan měl další problém s elektronikou, takže musel do boxů měnit volant. Jsou to jasně dané potíže, které je třeba do příštího závodu napravit.

Střed pole je opravdu velmi těsný a kdybychom dnes odvedli lepší práci, byla by šance usilovat o body. Naštěstí máme šanci na brzkou nápravu a když vyřešíme problémy, může závod v Saúdské Arábii vypadal lépe.

Alpine

Esteban Ocon, 17. místo

Dnešek byl pokračování včerejší kvalifikace, celkově to nebyl víkend podle našich představ. Důležité je, že jsme odjeli čistý závod a nasbírali data, použitelná příští týden v Jeddahu. Bude zajímavé sledovat, jak se nám povede v rozdílných destinacích a různých podmínkách. Musíme během té krátké přestávky dát hlavy dohromady hledat oblasti, kde se zlepšit. Je třeba neztratit soustředění, zůstat pozitivní a jít správným směrem. Je potřeba jít do Saúdské Arábie se vztyčenou hlavou.

Pierre Gasly, 18. místo

Nebyl to náš den, ale to jsme koneckonců očekávali. Povedl se mi dobrý start, předjel pár soupeřů, ale zapletl jsem se do chaosu v první zatáčce, takže jsem zase klesl zpět. Nebylo to ideální, udělali jsme pak všechno, co se dalo a co jsme mohli. Je hodně míst, kde se musíme zlepšit a je mi jasné, že bude pokračovat tvrdá práce i v továrně. Je třeba dělat pokroky, protože rozhodně nejsme na pozici, kam patříme. Za týden nás čeká odlišná trať a nová výzva, abychom doložili náš pokrok.

Bruno Famin, šéf týmu

Věděli jsme, že začátek sezóny bude těžké a v Bahrajnu se to potvrdilo. Tím chci říci, že děláme vše, co je v našich silách. Chceme se od současné situace odpíchnout, hledat zlepšení a dělat pokroky, dostat se na správnou cestu. Všem, zejména pilotům, musím za jejich úsilí v Sakhiru poděkovat i za několik posledních týdnů. Jeddah nabízí docela novou příležitost hledat vývoj balíčku našeho vozu A524. Čeká nás další tvrdá práce.

Další prohlášení budou následovat.