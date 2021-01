Od zuřícího šéfa až po jubileum. Vozy F1 mění tradiční barvy na některé závody z různých důvodů

Ferrari SF1000 na Velké ceně Toskánska v roce 2020

Ferrari na deváté zastávce letošního šampionátu slavilo nádherné výročí, a to svůj tisící závod ve Formuli 1. V šampionátu je od první sezóny, která se jela již v roce 1950. Ferrari je jediná automobilka, která se ve Formuli 1 účastnila každé sezóny, která se jela (také díky tomu každý rok dostává od pořadatelů finanční bonus). Na počest tohoto výročí se vozy přebarvily do nádherné vínové barvy a kryt motoru, kde bylo zlatým písmem napsáno „1000 GP“ připomínal toto úctyhodné výročí.

Speciální zbarvení Ferrari pro svůj 1000. závod ve Formuli 1, pro GP Toskánska | foto: Scuderia Ferrari

Tento výjimečný design je podle řady motoristických odborníků nejpovedenější, avšak jezdcům Ferrari nepřinesl štěstí. Charles Leclerc na italské, a tedy pro Ferrari domácí Velké ceně, dojel osmý a Sebastian Vettel desátý. Těch pár vyvolených diváků, kteří byli poprvé v sezóně vpuštěni na tribuny u závodních okruhů, tak neslyšelo italskou hymnu hranou ani díky vítěznému italskému jezdci, ani díky vítěznému italskému vozu.

Vínová barva byla ve stejném odstínu, jaký měl první monopost Ferrari závodící ve Formuli 1. Tím bylo Ferrari 125 s dvanáctiválcovým motorem. Nepřebarvil se však pro jubilejní závod jen vůz, i kombinézy, které jezdci oblékali, dostaly vínovou barvu.

Ferrari 158 v roce 1964

Nebyla to ale první barevná změna u italské „superstáje“. Ferrari 158 v roce 1964 dokončila sezonu v bílomodré kombinaci. Proč? Pro odpověď musíme zajít na návštěvu do jiné série, tehdy ale jen o něco málo méně sledované a populární, do série vytrvalostních závodů.

John Surtees s Ferrari | foto: Scuderia Ferrari

V roce 1964 se Ferrari dostalo do sporu s FIA skrze homologaci jejich nového závodního sportovního vozu, kterým bylo Ferrari 250 LM. Aby mohlo závodit, muselo být vyrobeno minimálně 100 kusů těchto aut. Ferrari 250 LM mělo startovat na nejznámějším vytrvalostním podniku světa - čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans.

Rok předtím Ferrari údajně přelstilo kontrolu FIA, neboť v průběhu prohlídky vozů v továrně Ferrari bylo vozy strategicky pohybováno tak, aby to vypadalo, že jich bylo skutečně vyrobeno 100, ačkoli jich bylo vyrobeno méně. FIA na základě protestů ostatních konstruktérů nechtěla nechat vůz Ferrari 250 LM v sezóně 1964 závodit.

Díky tomu, že vozy neprošly homologací, nemohly startovat ve třetí skupině, ale pouze ve třídě prototypů, na které ale výkonnostně ztrácely. Enza Ferrariho toto rozhodnutí rozčílilo a kategoricky prohlásil, že už svá auta nikdy nenechá nalakovat v typickém červeném odstínu.

Enzo Ferrari a John Surtees | foto: Scuderia Ferrari

Poslední dva závody Formule 1 v roce 1964 tak i monoposty Ferrari odjely v bílo modré kombinaci a John Surtees se stal jediným jezdcem historie, který vyhrál světový šampionát ve Ferrari, které nemělo tradiční červenou barvu.

Ferrari 250 LM pak přeci jen v Le Mans startovalo ve své původně zamýšlené kategorii, avšak až v roce 1965. Ferrari slavně vyhrálo a jednalo se o poslední výhru italské továrny v Le Mans.

Kdybyste se někdy setkali s nabídkou na získání vozu Ferrari 250 LM nebo jeho předchůdce Ferrari 250 GTO, neváhejte. Zmíněná Ferrari jsou mezi sběrateli nejoblíbenějšími vozy a bylo jich vyrobeno málo. Nejcennější kousky jsou ty, které mají závodní historii. Jedno Ferrari 250 LM se v roce 2015 vydražilo za krásných 17,6 milionů dolarů. Ferrari 250 GTO v roce 2018 dokonce za skoro symbolických 70 milionů dolarů (1,63 miliardy korun).

McLaren MP4/2C na Velké ceně Portugalska v roce 1986

McLareny od roku 1981 jezdily ve Formuli 1 v tehdy typické bíločervené kombinaci promující cigarety Marlboro, jejichž reklama se tyčila na krytu motoru a bocích vozu. Na Velké ceně Portugalska v roce 1986 se však přebarvily na žluto bílou kombinaci, čímž Marlboro promovalo své nové bílé cigarety se zlatým proužkem. Takového marketingu se v dnešní době již nedočkáme, protože jsou tabákové reklamy ve Formuli 1 již zakázané.

Ilustrační fotografie - McLaren MP4/2C Alaina Prosta | foto: McLaren

Ligier JS39 v roce 1993

Ligiery jezdily v modrém zbarvení od roku 1976 až do roku 1996, tedy po celou dobu, co byly ve Formuli 1. V posledních dvou závodech sezóny 1993 byly ale vyvedeny v jiném modrobílém provedení hlavního sponzora stáje, kterým byly cigarety Gitanes. Všechny ostatní loga totiž z monopostu zmizely a vůz zdobila pouze obrovská reklama na cigarety.

Ilustrační foto - Guy Ligier, zakladatel a majitel týmu | foto: Profimedia.cz

Mercedes W10 ve Velké ceně Německa v roce 2019

Mercedes byl na této Velké ceně hlavním sponzorem, a navíc oslavoval 125. výročí od svých prvních aktivit v motorsportu. Mimo to se Mercedes při tomto závodě nechal natáčet Netflixem do pořadu Drive to survive, takže to byla reklama na druhou. Mercedes se tak rozhodl, že takzvané „čumáky" přemaluje na bílo, přičemž bílá pomalu přecházela do stříbrné. Stejně tak mechanici a členové týmu oblékli vintage oblečení.

Speciální slavnostní zbarvení Mercedesu F1 W10 EQ Power+ pro závodní víkend v Německu | foto: Mercedes AMG F1 Team

V domácím závodě dojel ale bohužel Lewis Hamilton až na devátém místě a Valteri Bottas havaroval. Zdá se, že když Mercedes natáčí lidé z Netflixu, má to na špičkový tým neblahý vliv. Při další příležitosti v roce 2020 se pokles obvykle dominantní formy projevil opět před kamerami Netflixu.