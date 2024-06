GP KANADY: Kulička rulety s počasím se zastavila na čísle 1 - Verstappen opět vítězí

Předpověď slibovala dešťově přeháňky, oproti předchozím dnům bylo chladněji (17°C), i mokrá trať nedosahovala vyšší teploty než 22°C, vlhkost vzduchu byla samozřejmě značně vysoká - 83 %. Závod byl od začátku prezentován jako "mokrý", proto piloti nasadili až na Haas pneumatiky do přechodných podmínek. Na startu se objevilo jen 18 vozů, protože zelené Saubery do závodu vyrazily z pit-lane. Důvodem byl návrat ke starší specifikaci zadního křídla, a protože práce proběhly v parc-fermé, podle pravidel jim nezbývalo než zahájit závod z boxové uličky. Bottas navíc dostal letos už třetí zásobník energie, takže by ještě vyfasoval penalizaci na startovním roštu, ale ta byla výše uvedeným nařízením eliminována.

Do čela se dostal Russell a odolával útokům Verstappena, jejich odstup málokdy dosáhl dvou vteřin. Tahle naháněná trvala dvacet kol - trať mezitím osychala, ačkoliv z boxů přicházely zprávy o blížící se přeháňce. Nicméně vedení s ohledem na suchou stopu povolilo v 17. kole používat DRS, čehož velmi hbitě využil Norris a ve 20. kole s využitím tohoto systému Verstappena na dlouhé rovince zdolal. O kolo později si pilot McLarenu podobně "podal" Russella; George navíc musel použít "nouzového východu" v poslední šikaně, čehož okamžitě využil Verstappen. Ve chvíli, kdy podle předpovědí mělo začít pršet, havaroval v zatáčce 4 Sargeant a jeho vůz zůstal u vnějšího okraje trati (25 kolo).

Na trať vyjel safety car a skutečně začalo silněji krápat, proto se jelo do boxů pro druhou sadu zeleně označených pneumatik. Ve 26. kole to byli Verstappen, Russell, Piastri, Alonso a Hamilton (díky dobré práci mechaniků Mercedesu si poslední dva prohodili pozice), o kolo později sem zamířil i Norris, ale vrátil se až na 3. příčku za Maxe a George. Bez zastávky pokračovali Bottas, Cunoda a Ocon. Po čtyřech kolech zavlály zelené vlajky a po deseti kolech byla trať v takovém stavu, že vedení opět povolilo DRS. Norris vr 42. kole chyboval v zatáčce 2, ale dokázal si udržet svou pozici.

Protože trať už opravdu měla spíše suché parametry, začalo se přezouvat na slicks - ze špičky začal Hamilton (44. kolo) společně s trojicí Ricciardo, Sainz jr. a Pérez, o kolo později zajeli k mechanikům Piastri, Alonso, Cunoda, STroll, Ocon a Albon, nakonec zastavili Verstappen, Russell (48. kolo) a Norris zariskoval a nechal si vyměnit pneumatiky až ve 49. kole. Většina zvolila středně tvrdou směs, jenom Aston Martiny a Gasly měli tvrdé pneu.

Norris po výjezdu z boxů ještě držel první pozici, ale k jeho smůle byl pit-exit hodně mokrý, takže měl co dělat, aby smýkající se McLaren udržel na trati a Verstappen se před něj pohodlně dostal, stejně jako vzápětí Russell. Toho ale dokázal Norris v 51. kole zdolat v zatáčce 8 a opět si vzít zpět druhé místo.

Druhý klíčový okamžik nastal v 54. kole: Sainz jr. dostal za zatáčkou 8 smyk a jeho rotující Ferrari sestřelilo Albonův Williams. Těžko Španěla z něčeho vinit, neměl jak zastavit ani ovládat svůj vůz. Carlos se nakonec vyhrabal z trávy, ale druhý Williams opět stál u vnějšího okraje, takže Bernd Mayländer mohl podruhé vyjet na okruh a setrval tu do konce 58. kola. Mercedesy využily situace a zajely do boxů - Russell dostal středně tvrdou směs, Hamilton tvrdou.

Restart v pořadí Verstappen, Norris, Piastri, Russell, Hamilton, Alonso, Stroll, Cunoda, Ocon, Ricciardo, Gasly, Hülkenberg, Bottas, Magnussen a Zhou vyšel nejlépe obhájci titulu - na konci prvního rychlého kola už měl k dobru 1,821 vteřiny. O vítězi bylo téměř jasno, muselo by dojít k nějakému kiksu, ale i když Verstappen v předposledním kole štrejchnul Zeď šampionů, už si kulaté vítězství vzít nenechal. O to tvrdší byl boj za jeho zády. Mercedesy na novějších pneumatikách rychle dostihly dvojici McLarenů a nastal duel Russella s Piastrim. Oscar dostal z boxů pokyn, aby držel pozici a bránil Norrise, což Australana stálo hned dvě místa. Ovšem bránil se tvrdě a v 63. kole vytlačil Russella v poslední šikaně opět do "nouzové zóny", takže se stal předmětem vyšetřování. Tím se George propadl za Lewise (64. kolo), ten si v dalším okruhu poradil s Piastrim, v čemž ho Russell v 66. kole napodobil. Konečnou podobu dostalo pořadí po duelu Russell - Hamilton na dlouhé rovince, jenž rozhodl, že Lewis se na stupně vítězů nepodívá.

Hodně toho bylo k vidění i za vedoucí pěticí. Asi nejklidnější závod jely Aston Martiny - Alonso zpočátku bojoval s Hamiltonem, ale pak si zelené vozy vytvořily jakýsi mezičlánek a k radosti domácího publika uhájily solidní pozice až do cíle. Ricciardo a Cunoda také bojovali o slušný bodový příděl: Australan to měl o něco těžší, protože byl potrestán 5 vteřinami za předčasný start, ale dokázal se vrátit na desátou pozici a v samotném závěru zdolat Ocona. Cunoda své šance pohřbil v 66. kole - špatně najel do zatáčky 8, následnou devítku proplachtil bokem, jentaktak minul bariéru a smetl polystyrenovou tabuli s přikázaným průjezdem únikovou zónou. U Alpine se mohli radovat z dvojího bodového přídělu, v předposledním kole, asi jako útěchu za incident v Monacu, dostal Ocon pokyn, aby před sebe pustil Gaslyho.

Smutek může vládnout u Haasu. Na pneumatikách do deště se Magnussen dokázal vyšplhat během úvodních kol na čtvrté místo, takže zdolal postupně Hamiltona, Alonsa a Piastriho, jenže když v osmém kole zamířil pro intermediates, nebyli mechanici připraveni a odbavili ho za propastných 8,6 vteřiny. Hülkenberg se dokázal vyšplhat na sedmou příčku, ale také stavěl brzo (13. kolo) a poté Haasy spadly na zadní pozice. Ale měly naprosto strhující finiš a v posledních dvou kolech byly v dosahu DRS za oběma vozy Alpine. Chybělo možná jedno kolo a kousek štěstí.

Ferrari předvedlo něco mezi tragédií a operou comica. Leclerc byl odvolán ve 30. kole do boxů a dostal tvrdé pneumatiky, na nichž spíše bruslil než jel. Z boxů ho přesvědčovali, že po dvou kolech déšť ustane a on bude mít výhodu, místo toho v onom 32. kole pokorně opět nazul intermediates, aby nakonec marnou snahu vzdal. Sainz jr. po souboji s Bottasem v Epingle du Casino přišel po kolizi o pravou koncovku spoileru a jeho další působení na trati uťala zmíněná nehoda.

Sargeant ještě před svou nehodou v 6. kole nedokázal zatočit do zatáčky 6 a přídí lehce ťukl do bariéry. Ve stejném místě ukončil své trápení na trati i Sergio Pérez - po smyku se otočil, narazil do svodidel a zcela odepsal zadní spoiler. Jeho cestu do boxů vedení závodu vyšetřovalo jako nebezpečnou jízdu.

V Kanadě jsme byli svědky velmi vyrovnaných výkonů tří týmů, takže následující závod ve Španělsku může být divácky přitažlivý.

GP Kanady (Gilles Villeneuve Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 1:45.47,927 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 18 + 3,879 3. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 4,317 4. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 13 + 4,915 5. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 10 + 10,199 6. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 8 + 17,510 7. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 6 + 23,625 8. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 4 + 28,672 9. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 2 + 30,021 10. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1 + 30,313 11. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 30,824 12. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 31,253 13. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 40,487 14. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T + 52,694 15. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 16. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari defekt 17. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing kolize 18. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing nehoda 19. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari vzdal 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing nehoda Nejrychlejší kolo: 44 Lewis HAMILTON Mercedes W15

Mercedes M15 1:14,856

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ