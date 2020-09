Bottas na úvod v Mugellu před Verstappenem, Leclerc třetí. Ferrari ožívá?

Úvodní část víkendu doprovázelo příjemné počasí s jasnou oblohou a teplotou vzduchu 27 °C, trať měla 36 °C. Pirelli přivezlo to nejtvrdší (C1 - C3) ze svého portfolia, jelikož rychlé zatáčky a drsný asfalt kladou na pneumatiky velké nároky.

V 11:00 jako první vyrazil na trať Albon následovaný Verstappenem a Magnussenem. Ferrari oslavuje svůj 1000. závod v F1 speciálním zbarvením, okruh v Mugellu by mu měl sedět lépe než ten v Monze minulý víkend. Leclerc po tamější havárii dostává pro tento víkend nové šasi.

Bottas hned po 9 min vyrazil do měřeného kola, které na tvrdých pneumatikách zvládl za 1:22,124, zatímco se McLaren věnoval práci na aerodynamice a testování nového nosu a dalších vylepšení. "První kolo je Strat 11," hlásil Fin Mercedesu nízkovýkonný mód motoru.

Grosjean zde byl nejrychlejší během testování v roce 2012 s časem 1:21,035 min, neoficiální rekord Rubense Barrichella z roku 2004 činí 1:18,704 min - tento víkend určitě padne. Dostanou se ti nejrychlejší v kvalifikaci až na 1:15? Bottas zvládá druhé ostré kolo za 1:20,540.

Po 20 min se do čela prosadil vítěz posledního závodu Gasly - 1:19,859 na středně-tvrdé směsi. Mohl by se vrátit zpět k Red Bullu? "Otázku jezdců bude Red Bull řešit na konci října, začátku listopadu. Uvidíme, jak vše bude pokračovat, pak se Red Bull rozhodne, který z pilotů za jejich tým bude závodit," vypovídá šéf AlphyTauri Franz Tost.

O 10 min později jej na tvrdé směsi překonal Verstappen z mateřského Red Bull - 1:19,439, lídr šampionátu Hamilton se po svém prvním letmém kole (1:19,936 min) zařadil až za Gaslyho a Leclerca, jenž se zapsal časem 1:19,900.

Piloti se postupně zlepšovali, na čele se držel Verstappen (1:19,017) před Hamiltonem (1:19,069) a Leclercem (1:19,468), poslední dva jmenovaní měli o stupeň měkčí pneumatiky než Holanďan s Red Bullem. Lewis zaostával zejména v posledním sektoru, v polovině přišla přestávka na výměnu pneumatik.

Po ní na to šlápl Norris s McLarenem, jenž jako první obul měkkou směs - 1:18,981 min, po chvilce je překonali Ocon (1:18,805), Hamilton (1:18,409), Leclerc (1:18,186) i Bottas (1:17,879) - všichni na měkkých pneumatikách.

📻 "They don't have radio at Racing Point?" - Grosjean



📻 "What the ****** is he doing man? I didn't see him" - Perez#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/6O5FSfsPgt