Red Bull ukázal nový RB16B - konečně přemožitel Mercedesu?

Se svým zbarvením tentokrát rakouská stáj nikterak nezaujala - po překvapeních v minulosti zůstává u svých tradičních loňských barev. Vůz RB16B je evolucí loňského auta, proto se označení nemění - krom přidání písmena B na jeho konec.

Podle šéfa týmu Christiana Hornera přenesli z loňského monopostu až 60 % dílů. Ve vývoji se zaměřili především na získání zpět ztraceného přítlaku v důsledku úpravy pravidel týkajících se bočnicových panelů, podlahy či difuzoru.

Na srovnávacích snímcích jsou patrné odlišné deflektory, podlaha nos či podpora zadního křídla (jeden místo dvou pylonů). Z bočních stran zmizel také loňský sponzor Aston Martin, jenž má nyní v F1 svůj tým.

Uvědomuje si, že mají-li konečně porazit Mercedes, musí zlepšit své šasi i motor. "Neřekl bych, že se potíže týkaly výlučně aerodynamiky. Tyto věcí fungují v tandemu. Podle mě jsme nicméně během roku 2020 dosáhli slušného pokroku," soudí Horner.

Uvidíme, nakolik výzvy RB16B vycházejí z pravidel, ale totéž se týká všech. Snad se dobré lekce naučené v loňském roce podaří aplikovat na toto vylepšené auto," doufá šéf Red Bullu.

Za Red Bull letos kromě Maxe Verstappena bude závodit Sergio Pérez, jehož se loni zbavil Racing Point (nyní Aston Martin).

Videopředstavení:

⏯ And now for the B-Side 💿 Meet the RB16B #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/2XrH3G4AP0