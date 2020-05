Hamilton očekává start sezony: Závody bez diváků jsou lepší než nic, uvědomuje si

Zdá se, že začátek letošní sezony Formule 1 už pomalu klepe na dveře. Po měsících průtahů už můžeme vzhlížet ke konkrétnímu datu, kdy se královna motorsportu (snad) konečně rozjede.

Mělo by se tak stát na začátku července v Rakousku. Sice bez diváků, ale i to je po dlouhém půstu zcela jistě vítanou zprávou pro všechny milovníky závodů. Celý kalendář bude značně překopaný. V plánu je hned několik tratí, které by měly hostit víc než jeden závod, což bylo dříve něco nemyslitelného. Ve hře je dokonce i větší počet závodů během jednoho týdne. Třeba odborný poradce Red Bullu Helmut Marko se nechal slyšet, že si takovou variantu umí představit.

Tak či tak se už všichni na start letošního ročníku pořádně těší. Výjimku netvoří ani šestinásobný mistr světa ve službách Mercedesu Lewis Hamilton. Veleúspěšný Brit může letos vyrovnat rekord fenomenálního Michaela Schumachera v počtu mistrovských titulů. Chybí mu k tomu jeden zářez.

„Na start sezony už se moc těším. Sice to bude bez diváků, ale je to lepší než nic. Pochopitelně by to bylo lepší s plnými tribunami, takhle bude okruh prázdný, ale nedá se nic dělat. Je těžké říct, jak si to lidé užijí pouze před televizními obrazovkami, ale jak už jsem říkal, je to lepší než nic," má jasno Hamilton.

„Už aby se závodilo. Chybí mi to. Nevím, kdy naposledy jsem byl na jednom místě bez cestování tak dlouhou dobu. Spousta lidí by mi píše, jak jim závody chybí. To ukazuje celkovou důležitost sportu," dodává šestinásobný mistr světa.