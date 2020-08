Hybridní éra? Nikdy nebyla součástí naší kultury, říká Montezemolo

Formule 1 se od roku 2014 ponořila do hybridní éry, ve které zatím bezvýhradně dominuje Mercedes. Stříbrné šípy získaly od zavedení nových motorových pravidel všechny tituly. Takovou dominanci svět nejrychlejších vozů snad ještě nezažil.

Dominanci, před kterou se musí sklonit i Ferrari. Nejslavnější stáj v historii Formule 1 zatím stále nemůže najít recept na zdolání bezchybného Mercedesu. Důvody této skutečnosti je ale třeba hledat mnohem hlouběji než letos, minulý rok či předminulý rok. Přesně o tom hovoří bývalý prezident Scuderie Luca Di Montezemolo.

„Když jsme se začali připravovat na vstup do hybridní éry, byl jsem prezidentem Ferrari já. Přijal jsem to, protože šlo o věc, která byla nevyhnutelná. Motorsport musel být zelenější," říká Montezemolo.

Jenže nejen on, ale i celé Maranello podcenilo náročnost takového kroku, což nyní dvaasedmdesátiletý rutinér zpětně přiznává. „Naše společnost neměla s touto technologií žádné zkušenosti, nebyla to věc, která by patřila do naší kultury. Podcenili jsme to" hlásí někdejší pravá ruka Enza Ferrariho.

Mattia Binotto v kvalifikaci v Monaku | foto: Scuderia Ferrari

A kdy mohou fanoušci Scuderie očekávat zlepšení? Mnoho z nich se upíná k revolučnímu roku 2022, ale ani tenhle termín nelze brát jako jistojistou záruku lepších zítřků.

„Formule 1 se hodně změnila. Je to jiný sport, než třeba deset nebo patnáct let dozadu. Jedno se ale nezměnilo, v těžkých časech musíte vždy držet pohromadě a chránit svoje lidi. Tak to teď musí udělat s Binottem, dobře ho znám, je to schopný chlap, ale musí mu dopřát klid."

„V časech Schumiho jsme měli opravdu silnou strukturu zaměstnanců, ale i tehdy jsme si museli projít těžkými okamžiky, abychom se mohli radovat," uzavírá Luca Di Montezemolo.