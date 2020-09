Piloti si stěžují na ohrožení bezpečnosti při restartu, 12 z nich bylo napomenuto + VIDEO

Piloti kritizují vedení závodu, komisaři to vnímají jako urážku

Podle Lewise Hamiltona a několika dalších jezdců vedení závodu narušilo bezpečný průběh velké ceny tím, jak načasovalo letmý restart: "Samozřejmě se to snaží zpestřit, dnes ale hlavně vystavili lidi riziko," postěžoval si například úřadující šampion.

S ním souhlasili jeho týmový kolega Valtteri Bottas či Alexander Albon - podle nich pozdní zhasnutí světel na safety caru signalizujících restart závodů přispělo k hromadné nehodě.

Ředitel závodů Masi taková nařčení ale odmítá, podle něj jim vůbec nejde o vzrušující restarty: "Rozhodně ne. Bezpečnost je to hlavní. Tečka. Konec příběhu. Kvůli tomu jsem tady jako ředitel závodu a bezpečnostní delegát - kvůli integrity a bezpečnosti. A kdokoliv říká něco jiného, je vlastně docela útočný!"

Lap 7 restart at Mugello = carnage 😮 💥



Four drivers = OUT



And all four walked away unscathed, thankfully 🙏#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/d8crtpUa9H — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Podle něj pozdní zhasnutí světel na safety caru nehrálo při havárii žádnou roli: "Můžou kritizovat, co chtějí. Když se podíváme na vzdálenost od zhasnutí světel po řídicí čáru, tak zřejmě není jiná, ne-li delší, než při jiných podnicích."

"Nakonec světla na safety caru zhasnout tehdy, když zhasnou. Safety car zamíří do boxů, máme 20 nejlepších jezdců na světě, a jak jsme viděli dnes během závodu Formule 3, tito junioři měli velmi podobný restart jako v F1 a poradili si s ním docela dobře, bez incidentů," zlobí se Masi na urážlivé komentáře některých pilotů F1.

Dvanáct 12 jezdců vyvázlo s napomenutím

FIA incident z 8. kola, kdy s rozbitými monoposty skončili Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen a Carlos Sainz, pochopitelně po skončení vyšetřovala.

Tito čtyři dostali formální napomenutí za své chování na trati (porušení článku 39.13 sportovních pravidel), to pak komisaři ještě rozšířili na dalších 8 jezdců: na Alexandera Albona, Daniila Kvjata, Landa Norrise, Estebana Ocona, Sergia Péreze, Daniela Ricciarda , Georgea Russella a na Lanceho Strolla.

"Komisaři došli k závěru, že hlavní příčinou tohoto incidentu byla nekonzistentní přidávání plynu a brzdění od poslední zatáčky podél hlavní rovinky. Komisaři berou na vědomí výzvy v podobě umístění řídicí čáry na tomto okruhu a touhu jezdců získat při restartu výhodu," uvádí se v zápisu FIA, pod nímž jsou podepsáni Garry Connelly, Loic Bacquelaine, Matteo Perini a Mika Salo. (originál zde).

"Tento incident ovšem poukazuje na potřebu opatrnosti při restartech a všímá si extrémního harmonikového efektu, který se ohromně zvětšil napříč polem. Také si všímáme toho, že někteří pilot se mohli zapojení do havárie vyhnout, pokud by nenásledovali těsně auta vpředu. Tím v podstatě zamezili veškerou viditelnost toho, co se před nimi dělo," zdůvodňují komisaři.

"Napomenutí bylo vydáno proto, že podle komisařů nikdo nebyl zcela či hlavně na vině. Navíc pilot vozu č. 77 [Bottas] a další jezdci, které jsme nezmínili výše, se drželi pravidel. Vůz č. 77 měl dle pravidel právo určovat tempo," dodávají komisaři ve svém prohlášení.