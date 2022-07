"Zaspal a přišel o jistý bronz!" kritizuje Marko Péreze. Šéf F1 pochválil chybujícího Leclerca + VIDEA

Red Bull sice prohrál kvalifikaci, v závodě měl nicméně velmi konkurenceschopné auto. Max Verstappen s ním dokázal v úvodu v pohodě držet krok s vedoucím Leclercem, jenže jeho týmový kolega Pérez dlouho nedokázal zdolat Lewise Hamiltona před sebou. Mercedes přitom nebyl v Paul Ricard tak rychlý, jak očekával.

Fiasko vyvrcholilo po skončení virtuálního safety caru (VSC) v závěru závodu, kdy se před Péreze nacpal George Russell s druhým Stříbrným šípem a vystrčil Mexičana z pódiového umístění. Checo si marně stěžoval na všechno možné včetně domnělých výjezdů svého soupeře mimo trať.

Pérez ostudně zaspal

Helmuta Marka každopádně hodně naštval: "Bylo to velmi nešťastné, že Checo při restartu usnul! Přišli jsme přitom o jisté třetí místo," zlobil se po závodě na nevýrazného Mexičana, který přitom letos na konci května prodloužil smlouvu s Red Bullem až do konce sezóny 2024.

Dvaatřicetiletý pilot vývoj Velké ceny Francie komentoval slovy: "Bylo to těžké odpoledne. Hlavně jsme měli získat další pódium. Nevím, co se dělo s virtuálním safety carem. Nachytal mě, protože končil od výjezdu ze zatáčky osm a skončil na výjezdu ze zatáčky č. 15. Něco se tam tedy dělo a mě to nachytalo."

Když končí VSC, piloti o tom dostávají na volantech zprávu. Ta trvá 10 až 15 sekund, pak se kontrolky na volantu změní na zelenou a závodění pokračuje. Kvůli harwarové poruše s následným automatickým přechodem na záložní VSC systém však tento interval trval minutu. Pérez v kritické fázi zaspal a plyn sešlápl o poznání později než Russell za ním.

Leclerc po chybě pochválen

Dalším hojně kritizovaným pilotem byl Leclerc, jenž po přetáčivém smyku v 18. kole havaroval, když před Verstappenem vedl. Své Ferrari neměl tak poškozené, ale nedokázal vycouvat a vrátit se na trať. Po závodě sám upřímně uznal, že šlo o jeho chybu - plynový pedál měl v pořádku, jen zkrátka nereagoval po sešlápnutí, když zařadil zpátečku (na vině bylo zřejmě poškození spojky po nárazu).

A brutally honest assessment by Charles Leclerc on his championship chances 😔💔#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/57dzh8oHaJ — Formula 1 (@F1) July 24, 2022

Domenicali poté ocenil jeho reakci, kdy vzal chybu na sebe a nesnažil se na nic vymlouvat: "Pro Charlese to byl těžký den, zachoval se však velmi důstojně ve své reakci na výsledek a opět nám připomněl, jak skvělí jsou tito mladí muži."

Ve svém komentáři ocenil výkon vítězného Red Bullu i lepšícího se Mercedesu: "Gratuluji Red Bullu a Maxovi ke skvělému vítězství a Mercedesu k pódiím Lewise a Georgea." Verstappen po Francii zvýšili svůj náskok na druhého Leclerca na 63 bodů, Mercedes mezi konstruktéry stáhl náskok Ferrari o 22 bodů.