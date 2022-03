Chování Hamiltona vedlo k odvolání Masiho, zlobí se Marko

Britský pilot se po porážce v GP Abú Zabí stáhl do ústraní a nekomunikoval s médii ani se svým týmem. Vznikla otázka, zda vůbec ve Formuli 1 bude po velkých technických a sportovních změnách pokračovat a zkusí napodruhé vybojovat rekordní osmý titul mistra světa.

FIA se rozhodla prošetřit průběh loňského finálového závodu, zejména události kolem stažení safety caru v jeho posledních kolech. Roli ředitele závodu již neponechala Michaelovi Masimu, jenž před 3 lety nahradil Charlieho Whitinga, ale rozhodla se ji rozdělit mezi dva nové muže, kteří se budou pravidelně střídat - mezi Eduarda Freitase a Nielse Witticha.

K tomu podle Helmuta Marka přispěl významnou měrou Lewis Hamilton, který se zachoval jako primadona: "Byly jasné náznaky, že Hamilton neskončí, protože na trhu s jezdci nedocházelo k žádnému pohybu. Pokud by Hamilton Mercedes informoval, že se stahuje, tak by začali hledat náhradu. K tomu ale nedošlo, nebylo to znát."

"Svým mlčením chtěl jen ukázat svou nespokojenost se situací a rozhodnutími. Takové chování vedlo svým způsobem k tomu, že byl Masi odstraněn ze své role," poukazuje nespokojený odborný poradce Red Bullu.

Michael Masi byl po nátlaku Mercedesu ze své funkce odvolán | foto: Formula1.com

"Nemyslím si, že to je správné. Musíte se podívat na jeho výkony v posledních letech. Kdyby měl Masi k dispozici vše, co nyní zavádějí, tak by pro něj rozhodování bylo jednodušší - mít video rozhodčího a poradce na své straně," pokračuje Marko. "Michael je za to nyní obětován."

Masi se podle něj snažil rozhodovat nestranně, občas byl příliš tvrdý i k Red Bullu, ovšem po jeho posledním rozhodnutí stáhnout před posledním kolem zpomalovací vůz do boxů a nechat se vrátit do stejného kola s lídrem jen některá auta se nakonec ze zisku titulu radoval Verstappen.

Hamilton se podobným nařečním brání: "Jakmile jsem odjel, kompletně jsem vypnul. Obecně jsem pak nemluvil s nikým. Nebyl jsem po celou přestávku na telefonu, čas jsem trávil jen s rodinou... Vyhodnocoval jsem tedy všechny své možnosti, ale dříve během roku jsem se týmu zavázal a nakonec miluji to, co dělám. Jsem rád součástí týmu... Nikdy jsem neřekl, že končím."