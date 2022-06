"Masi udělal v Abú Zabí jen jednu chybu," vrací se Horner k rozhodující bitvě roku 2021

Ten tehdy v posledním kole po zajetí safety caru do boxů předjel svého největšího rivala Lewise Hamiltona z Mercedesu a získal mistrovskou trofej. Kolem toho byly následně popsány tuny papíru, protože ředitel závodu Masi během zpomalovací fáze učinil kontroverzní rozhodnutí.

Stříbrné šípy se chtěly soudit, nakonec svou žalobu ale stáhly a FIA slíbila řádné prošetření finálového závodu. Po 97 dnech pak zveřejnila zprávu popisující chyby, k nímž mělo dojít během diskutovaného restartu. V ní připouští, že došlo k chybám, Masiho ale konkrétně nezmínila. Zůstává v jejich řadách, roli ředitele závodu ale letos rozdělila mezi jeho dva náhradníky.

Horner z mistrovského týmu se Masiho vždy zastával, nyní ale v rozhovoru připouští, že se v jedné věci odchýlil od pravidel: "Udělal jednu chybu v tom, že neumožnil všem vozům o kolo zpět, aby se dostala do stejného kola s lídrem. Myslím, že tři auta zůstala vzadu v poli a nemohla se dostat zpět do stejného kola. To byla jediná chyba, kterou učinil."

Lewis Hamilton za Sergiem Pérezem ve finálovém závodě sezóny 2021 | foto: Red Bull Content Pool

Za chybu tedy Horner nepovažuje to, že povolal do boxů safety car o kolo dříve, než se očekávalo. "Myslím, že to pro něj bylo hodně kruté, když byl veřejně oběšen, a pak ten trolling a nadávky, které dostal online bez toho, aby se za něj federace postavila."

S tvrdě kritizovaným Masim soucítí: "Je mi ho líto, mělo se mu po tomto šampionátu dostat větší podpory, protože byl v neuvěřitelně náročné pozici," popisuje Horner. Ředitele závodů často rádiem bombardovali šéfové týmů a snažili se jej ovlivnit ve svůj prospěch, letos již tuto možnost proto nemají.

Šéf Red Bullu rovněž upozorňuje, že dříve během roku padlo několik nefér rozhodnutí, z kterých čelil Hamilton. Pokud by komisaři rozhodovali vždy správně, tak by v Abú Zabí již dávno bylo rozhodnuto: "Spousta rozhodnutí byla loni proti nám, ať už šlo o žluté vlajky v Kataru nebo incident s Lewisem v Silverstone."

Verstappen podle něj po celou sezónu předváděl skvělé výkony a titul si zasloužil: "Z Abú Zabí se samozřejmě dělala věda. Je škoda, že Maxovy úspěchy byly trochu zastíněny, pokud k tomu tedy vůbec došlo, tím, co se událo v Abú Zabí."

Max Verstappen a Lewis Hamilton před závodem v Abú Zabí | foto: Red Bull Content Pool

Posuzování událostí kolem safety-caru by podle něj bylo jiné, pokud by vyhrál Hamilton: "Myslím, že pokud by se neodvolávali a pokud by to dopadlo opačně, tak by kolem toho bylo podstatně méně křiku. Někdy se sám sebe ptám, jak by to bylo hodnoceno ve vysílání, pokud by v posledním kole vyhrál Hamilton. Byl by spíše hrdinou než padouchem?"

"Skutečností je, že šampionát vyhráváte v průběhu sezóny, ne v jednom závodě. A Max si podle mě titul 100% zasloužil za to, jak loni jezdil a jaké výkony předváděl, i když neměl vždycky to nejrychlejší auto," pokračuje Horner.

"Tyto věci se občas stávají. Někdy to je ve sportu o těsných rozhodnutích. Já jsem byl velmi zklamán tím, jak se FIA vypořádala s Michaelem, protože závody řídil nejlépe, jak mohl, navzdory tlaku, který na něj byl vyvíjen. Bylo naprosto jasné, že při restartu bude pod tlakem. Nikdo nechtěl, aby se šampionát dojel za safety carem," upozorňuje šéf Red Bullu.