PROHLÁŠENÍ po závodě v Mugellu: "Jednou to vyjde," věří Bottas

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Bylo to celé trochu zmatené, jako by šlo o tři závody v jeden den. Dnes to bylo neuvěřitelně těžké, obzvlášť po náročném startu. Tahle trať je skvělá. Samozřejmě to horko a udržování Valtteriho Bottase, který byl o celý víkend rychlý, nebylo jednoduché. Všechny ty restarty, nutné soustředění břehem nich, fakt to bylo hodně těžké.

Valtteri Bottas, 2.

Je to zklamání, protože jsem do závodu odstartoval jako ve snu. Také se mi podařilo udržet pozic po restartu za safety-caru. Potom si už nepamatuji všechny ty fáze, ale vypadalo to, jako by se mi už nenaskytla žádná příležitost poté, co jsem přišel o místo během druhého startu. Budu se snažit o to, abych se lepšil. Jednou mi to musí vyjít.

BOTTAS: "It's disappointing because I had a dream start to the race. Once I lost position at the second restart I didn't have any opportunities.



RED BULL

Alexander Albon, 3. místo

Samozřejmě to chvíli trvalo, než jsem se sem [na pódium] dostal. Musel jsem na tom pracovat. Můžu dýchat, je to příjemné být tady. Jen se nám nedařilo při startech, proto jsem musel předjíždět většinou na trati. Naše auto je při brzdění dobré, víme to od počátku, díky tomu můžeme provádět takové manévry. Je to zábavné ho řídit.

Christian Horner, šéf týmu

Ten vělký problém s elektronikou u Verstappena bylo velmi frustrující. Rozhodně na to měl a myslím, že by to pro Mercedes byla procházka parkem, kdyby jel.

RENAULT

Daniel Ricciardo, 4. místo

Jsem moc šťastný. Byli jsme opět tak blízko pódiu. Byl to dlouhý den a dlouhý závod se spoutou přestávek a incidentů, ale hlavní je, že jsou všichni v pořádku. Vypadalo to, že budeme třetí, takže je škoda, že to nakonec nevyšlo, ale byli jsme blízko. Nemůžeme být blíž a budeme se dál snažit. Starty byly dobré, dostali jsme Valtteriho, ale on a Alex byli prostě příliš rychlí. Trošku to bolí, ale je to i tak skvělý výsledek.

Esteban Ocon, nedokončil

Měli jsme problém s přehříváním brzd, proto jsme museli odstoupit. Při safety caru zadní brzdy hořely a poškodilo to vůz, nemohli jsme to opravit. Měli jsme dobře našlápnuto, ale po startu jsem musel přes Carlose a ztratil jsem tam pár pozic. Měl jsem pocit, že jsme měli na to získat body. Vypadalo to jako bezva závod, hodně se toho dělo. Letos je to čím dál šílenější, což je zajímavé a přináší to příležitosti získat dobrý výsledek.



Cyril Abiteboul, šéf týmu

Od pátku to je jako na houpačce, takže je dobré být zklamaný ze čtvrtého místa. Věřili jsme v pódium a tým si to i zasloužil, ale Alex byl rychlejší. Hodně se toho dělo, ale věřím, že jsme vše udělali správně. Daniel jel skvěle. Litujeme jen, že jsme v takovém závodě měli jen jedno auto. Esteban musel odstoupit kvůli problému s přehříváním brzd. Musíme se na to podívat. Ale odjíždíme s tím, že nic nemůžeme brát jako samozřejmost. Přijeli jsme sem s tím, že nám tento okruh moc sedět nebude a očekávali náročný závod. Ale nakonec to fungovalo. To ukazuje, že dostáváme z novinek víc a musíme dál pracovat. Byla to skvělá první akce (závod) v Mugellu, je to skvělý okruh pro jezdce i auta.

FERRARI

Charles Leclerc, 8. místo

Byli jsme zkrátka pomalí. Není k tomu moc co dodat. Dostal jsem se do té nejlepší možné pozice, ale jednoduše jsem se s autem hodně trápil. Musíme pracovat a snažit se to pochopit, protože v některých závodech nejsme konkurenceschopní v kvalifikaci a teď jsme viděli, že v kvalifikaci dokážeme odvést dobrou práci, ale v závodě se ohromně trápíme.

Sebastian Vettel, 10. místo

Samozřejmě si nepamatuji tolik startů během jednoho dne. Nejsem moc velkým fanouškem toho pravidla. Když jste na pravé straně dráhy, máte velkou výhodu. Když jste na té špinavé, tak si nemyslím, že by to bylo fér. Podle mě bychom se měli soustředit na auta, která dokážou předjíždět, a ne na loterii.

HAAS

Romain Grosjean, 12. místo

Tohle je jedna ze silných stránek týmu Haas - nikdy se nevzdáváme. V prvním kole jsem dostal ve druhé zatáčce pořádnou ránu. Vůz ztichl, byl jsem smířený s odstoupením. Pak jsem viděl, že jsem dvěma koly na trávě, znovu nastartoval, abych zjistil, jestli dokážu ze štěrku vyjet. Povedlo se to, Závěsy byly také v pořádku, takže jsem si řekl - jedu dál. Při prvním přerušení jsem si vůz prohlédl a nevěděl, zda se s ním dá pokračovat, polovina levé strany byla zdevastovaná. Kluci řekli, že to dají do kupy a udělali maximum. Poslední restart byl zábava, podařilo se mi dostat se trochu víc dopředu. Ale když vám chybí zhruba dvě vteřiny na kolo, což byl důsledek poškození aerodynamiky, tak s tím moc nenaděláte. Ale jsem rád, že jsme závod nevzdali, to nám nikdo nevezme.

Kevin Magnussen, nehoda

Při restartu se mi zdálo, že vedoucí pilot jel pomalu k linii, kam až může určovat rychlost, někdo uprostřed - za mnou, se rozhodl vyrazit. Asi někdo zkoušel najít skulinu, aby získal tempo navíc, ale vyrazil příliš brzy a pak se pokusil zpomalit. Soupeř přede mnou začal přidávat, pár vteřin jsem tak jeli, ale najednou přede mnou začali brzdit. Já taky, viděl jsem ostatní, jak jeli kolem, pak jsem dostal ránu od Giovinazziho - ten neměl kam uhnout. Musíme se na to pořádně podívat - zdali se někdo pokoušel předjíždět ještě před čarou a jestli je tohle nejlepší řešení nebo ne. Možná ano, kdyby byl ten bod blíž k zatáčce, na začátku rovinky. Pak by se to nemuselo znovu stát. Já se dostal na dvanácté místo ze dvacátého během prvního kola, takže to vypadalo dobře. Je to jen další ztracená příležitost.

Günther Steiner, vedoucí týmu

Byl to zase prazvláštní závod. Myslím, že jsme se postarali o patřičné vzrušení, ale špatným způsobem. Býváme součástí takových situací, ovšem ty brzy odplynou. Skončili jsme na pozicích, které jsme si nepřáli. Když jste na konci závodního pole, obvykle trvá dlouho, než se vyhrabete nahoru. Byl to náročný víkend - po třech takových za sebou jsme rádi, že se podíváme domů. Během nich jsme zažili velmi kontroverzní události, ale pořád jsme tvrdě pracovali a měli vztyčené hlavy. Za to chci týmu poděkovat. Nyní se zase všichni setkáme v Soči.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.