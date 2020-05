Vettel na konci roku 2020 opustí Ferrari. Kde bude pokračovat?

Vettel se při jednání o nové smlouvě se svým současným zaměstnavatelem nedohodl na podmínkách, proto se jejich cesty po šesti letech rozejdou. Jeho současný tříletý kontrakt uzavřený v srpnu 2017 na konci roku vyprší. Média dlouho spekulovala o negativním průběhu rozhovorů.

"Ferrari a Sebastian Vettel se společně dohodli neprodlužovat současný kontrakt zahrnující služby Sebastiana jkožto jezdce týmu po vypršení dana na konci sezóny 2020 Formule 1," potvrzuje stáj z Maranella.

Podle Gazzetty dello Sport mu Scuderia nabídla jednoletou smlouvu s výrazně nižším platem, což se německému jezdci nelíbilo. Jeho týmového kolegu Charlese Leclerca si přitom předtím pojistila na další sezóny až do konce roku 2024.

To změnilo dynamiku v týmu proti čtyřnásobnému šampionovi, jenž vloni zaostal za monackým nováčkem, jenž přišel z Alfa Romeo (Sauberu) místo Kimiho Räikkönena. Přitom právě Vettel měl být tahounem v počtu nasbíraných bodů i ve vývoji - Scuderia mu dala status jedničky a upřednostňovala jeho strategii.

Zůstane Vettel ve Formuli 1 nebo zkusí své štěstí jinde? | foto: Scuderia Ferrari

Zda bude v F1 pokračovat, zatím není jasné. Podle italských zdrojů mu učinil nabídku Renault, který může v opačném směru opustit Daniel Ricciardo, jenž Vettela u Red Bullu zastínil už v roce 2014. Australan se údajně již rozhodl francouzskou stáj opustit.

Další možností by mohl bát Carlos Sainz, o němž se také spekuluje jako o možném nástupci Sebastiana u Ferrari. Smlouva pětadvacetiletého Španěla s McLarenem rovněž vyprší na konci letošní sezóny, podobně jako například Lewisovi Hamiltonovi u Mercedesu.

Vettel se každopádně nevrátí ke konkurenceschopnému Red Bullu. To totiž nedávno vyloučil jeho odborný poradce Helmut Marko. Rakouský tým má pod smlouvou Maxe Verstappena až do konce roku 2023 a nehodlá platit dvě superhvězdy z "velmi jednoduchých peněžních důvodů."

Pilot Ferrari v jednom z posledních rozhovorů nevyloučil ani možnost nastupovat v jiné kategorii motorsportu: "Jsem realistou. Nečekám, že zde [v F1] budu i za 10 let, takže je přirozené, že o tom začnete přemýšlet... Možná budu závodit jinde, dělat v motorsportu něco jiného či zkusím něco úplně jiného mimo něj. Mám nějaké nápady, ale ještě jsem se nerozhodl. Jsem celkem v pohodě." Podle informací F1news.cz ale intenzivně vyjednává minimálně s jedním týmem o prodloužení své kariéry v F1.

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 12, 2020

Šéf Ferrari Mattia Binotto k rozchodu říká: "Šlo o naše společné rozhodnutí se Sebastianem. Obě strany cítí, že je nejlepší. Nerodilo se snadno vzhledem k ceně Sebastiana jakožto jezdce a osobnosti. Neexistuje specifický důvod, který k tomu vedl, kromě běžného a přátelského názoru, že nadešel čas k tomu, abychom se pro dosažení našich cílů vydali svými vlastními cestami.

Sebastian už je součástí historie Scuderie, jeho 14 vítězných velkých cen z něj činí třetího nejúspěšnějšího jezdce týmu, zatímco s námi získal nejvíce bodů ze všech. Během pěti společných let se třikrát umístil mezi třemi nejlepšími jezdci, čímž významně přispěl k pravidelné přítomnosti týmů mezi nejlepšími třemi konstruktéry.

Za všechny u Ferrari bych chtěl Sebastianovi poděkovat za jeho skvělou profesionalitu a lidské kvality, které prokazoval během těch pěti let, kdy jsme zažili tolik skvělých okamžiků. Zatím se nám nepodařilo společně získat mistrovský titul, který mohl být jeho pátým, věříme ale, že z této neobvyklé sezóny 2020 toho můžeme ještě hodně získat."

Sebastian Vettel (vpravo) se svým šéfem a týmovým kolegou | foto: Scuderia Ferrari

Samotný Vettel se s Maranellem loučí slovy: "Můj vztah s Ferrari skončí na konci roku 2020. Pro získání těch nejlepších možných výsledků v tomto sportu je pro všechny strany důležitá perfektní harmonická spolupráce. S týmem jsme si uvědomili, že již nemáme společnou touhu zůstávat po skončení této sezóny pohromadě. Finanční záležitosti v tomto společném rozhodnutí nehrály žádnou roli. Při určitých rozhodnutích takto nesmýšlím ani nikdy nebudu.

To, co se dělo v posledních měsících, vedlo mnoho z nás k tomu, aby se zamyslelo na svými skutečnými prioritami v životě. Je třeba využít představivosti a zvolit nový přístup k situaci, která se změnila. Vyberu si teď čas, který potřebuji, abych se zaměřil na to, na čem skutečně záleží, pokud jde o mou budoucnost.

Ferrari zaujímá zvláštní místo ve Formuli 1 a doufám, že se dočká všech úspěchů, které si zaslouží. Nakonec chci poděkovat celé rodině Ferrari a zejména všem 'tifosi' po celém světě, kteří mě za ta léta podporovali. Mým bezprostředním cílem je zakončit svůj dlouhý stint s Ferrari v naději, že ještě společně zažijeme další krásné okamžiky, které přidáme k těm, jenž jsme doposud prožili."