"Mercedes s Vettelem pro rok 2021 nepočítá," tvrdí Bottas. O své místo obavy nemá

Šéf Mercedesu Toto Wolff přitom po oznámení o ukončení působení Vettela v Maranellu prohlásil, že možnost angažování jezdce takového kalibru určitě zváží. Podle Bottase ale šlo jen o bezvýznamnou lichotku, o příchodu čtyřnásobného německého šampiona do svého týmu nemá obavu.

"Ne, k tomu nedojde. Jsme po celou dobu upřímní také s mým týmem, jaká je situace a jak se vyvine z pohledu smluv. Dostal jsem docela jasnou zprávu, že ne - neuvažují o Sebovi. Takže jsem řekl, fajn, v tom případě žádné obavy," popisuje Bottas během soukromého testu Mercedesu v Silverstone.

O budoucnosti Fina u mistrovského týmu se přitom neustále spekuluje vzhledem k tomu, že od svého příchodu v roce 2017 podepisuje neustále pouze jednoleté smlouvy. Nad spekulacemi o svém konci se však usmívá.

Valtteri Bottas před Sebastianem Vettelem během předsezónních testů v Barceloně | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Pro mě je to každý rok stejné, ani letos se to nikterak neliší. Vždy se hovoří a situace se nemění. Přijde mi to celkem úsměvné, že se neodjel ještě ani jeden závod a lidé už dostávají mé místo. Párkrát už jsem se zasmál," říká Bottas.

"Z této strany není vyvíjen žádný tlak, protože mám před touto sezónou v myslí stále svůj jasný cíl. Věci se pak vyřeší, jedním či druhým směrem, ať už se přihodí cokoliv. Nejsem kvůli tomu v žádném stresu," pokračuje 30letý vítěz sedmi velkých cen.

Od Mercedesu se očekává, že prodlouží smlouvu s Lewisem Hamiltonem, poté bude řešit budoucnost Bottase, jehož by případně mohl nahradit jeden z mladých talentů z jejich juniorského programu: Esteban Ocon působící u Renaultu (má smlouvu do roku 2021) či oceňovaný George Russell z Williamsu.