Red Bull je podle Hornera připraven na začátek nové sezóny nejlépe od roku 2013

První dva závody se pojedou na domácí trati týmu ve Spielbergu, kde Max Verstappen v posledních dvou letech vždy dosáhl na vítězství i přes dominantní formu Mercedesu, který se kvůli chybnému výpočtu trápil s chlazením svého vozu ve vyšší nadmořské výšce s řidším vzduchem.

V letošních předsezónních testech byl Verstappen o půl sekundy pomalejší než Bottas s Mercedesem, Red Bull však ve svém tajnůstkářském programu nepředvedl plný potenciál svého vozu, navíc měl Max nazuty tvrdší pneumatiky než Fin.

"Bude to vzrušující, intenzivní rok. Závody půjdou rychle po sobě. A já cítím, že do sezóny vstupujeme lépe připravení, nebo asi vůbec nejlépe od doku 2013," těší Hornera, jenž už je se svým týmem připraven v Rakousku, kde zítra začínají první tréninky.

"Vstoupíme do ní po našem nejlepším mimo sezónním období v hybridní éře. Přijde mi, že v našem druhém roce s Hondou je vše lépe integrováno, teď je velkou součástí našeho týmu. A my jsme nadšeni a opravdu nažhaveni na závodění," pokračuje šéf Red Bullu.

Minulý týden testoval s novým vozem v Silverstone, kam dorazil pouze Alexander Albon. "Pro tým šlo o extrémně užitečný nácvik nových procedur s osobními ochrannými pomůckami atd. Bylo to zkrátka dobré si znovu projít základy - zastávky a některé zásadní věci, abychom oprášili pavučiny," komentuje Horner.

"Stejně užitečné to bylo i pro Alexe. Samozřejmě, že vstupuje teprve do svého druhého ročníku velkých cen, takže se mu těch 100 km ve voze hodilo. Rozhodli jsme se již celkem dávno, že Maxe nebudeme vystavovat karanténě. 50 km odpovídajících jen několika kolům v Rakousku by nevyvážilo přínosy," vysvětluje.

"Takže ano, šlo o užitečné cvičení. Bylo to fajn vidět auta znovu jezdit a příjemné pozorovat tým, jak se dostal hned pod dvě sekundy při zastávkách v boxech," oceňuje Horner. Dočká se v neděli třetího vítězství na domácí půdě v řadě za sebou? Ferrari zřejmě moc zlobit nebude, novinky hodlá přivézt až do Maďarska, ale Mercedes již stejnou chybu jako minulý rok neudělá.