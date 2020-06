Red Bull testuje v Silverstone, Verstappen se tam ale k týmu připojit nemůže + VIDEO

Rakouský tým se rozhodl jeden ze svých natáčecích dní pro to, aby se piloti mohli sžít s letošním vozem a personál s přísnějšími procedurami, které mají bránit šíření koronaviru. Takové testy jsou pro týmy kvůli dlouhé přestávce před první velkou cenou velmi cenné.

V ideálním světě by se s Red Bullem svezli oba závodní piloti. Jenže kvůli pandemii koronaviru sužující celý svět a povinné 14denní karanténě pro cizince cestující do Velké Británie se za volant posadí pouze Alexander Albon. Pro Verstappena pobývajícího v Monaku by to bylo nemožné - to by musel dorazit na počátku června. S výjimkou do místních úřadů počítat nemohl.

Red Bull se tak v Silverstone obejde bez něj. Tým může v rámci natáčení urazit 100 km na nezávodních pneumatikách. Holanďan tak bude jedním z pilotů, kteří nedostanou šanci se před vypuknutím sezóny svézt s vozem F1 - ať už aktuálním či dva roky starým.

It's been 118 days since we last saw this sight... 😍 We're so pleased to see you again RB16 👌 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/lPrCUgMlSd — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) June 25, 2020

Mercedes tam kroužil s monopostem z roku 2018 před dvěma týdny, přítomní byli Lewis Hamilton i Valtteri Bottas. Ferrari tento týden testovalo v Mugellu, Renault minulý týden na Red Bull Ringu - oba se závodními jezdci a staršími vozy.

Proč Red Bull taky nevyužil svůj monopost z roku 2018 a nevydal se na nějakou trať v zahraničí? Tehdy totiž využíval pohonné jednotky Renault, takže by to bylo velkou výzvou připravit funkční techniku se svým bývalým motorovým partnerem.

A vydat se do zahraničí s letošním autem kvůli pouhým 100 km, to by vyžadovalo příliš mnoho úsilí za velmi málo muziky. Proto se Red Bull rozhodl včera testovat s vozem RB16 v Silverstone nedaleko své základny jen s Albonem. Nicméně se ani tak nedá očekávat, že by měl být Verstappen vzhledem ke svému talentu příští týden nějak pozadu.