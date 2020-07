Kdo zaujme volné místo u Renaultu? Favority jsou Bottas a Vettel

Sezona 2020 ještě ani nezačala a přestupový kolotoč se už točí na plné obrátky. Nevyhnul se mu ani Renault. Francouzská stáj přijde na konci tohoto ročníku o Daniela Ricciarda, přičemž jméno jeho nástupce ještě oznámeno nebylo.

Zdálo se, že nejžhavějším kandidátem na uvolněnou sedačku by mohl být Fernando Alonso. Dvojnásobný mistr světa se netají touhou návratu do Formule 1, avšak šéf Renaultu Cyril Abiteboul nyní řekl, že Španěl na seznamu kandidátů není. Je však otázkou, zda se tomuto tvrzení dá věřit, nebo jestli je to jen součást vyjednávacích her. Možné jsou obě varianty.

Podle Abiteboula se Renault momentálně zajímá především o tandem Valtteri Bottas - Sebastian Vettel. Pozice prvně jmenovaného není u Stříbrných šípů dvakrát ideální. Smlouvu má jen do konce tohoto ročníku a řekněme si upřímně, že to jestli bude pokračovat, závisí především na rozhodnutí Lewise Hamiltona. Jinak by Valtteri u Mercedesu zřejmě už nějaký ten pátek nepůsobil.

Valtteri Bottas | foto: Mercedes AMG F1 Team

Sebastian Vettel je pro ročník 2021 zatím bez sedačky. Zkušenosti čtyřnásobného šampiona by se francouzské automobilce nadmíru hodily. Mohl by to být klíčový prvek v návratu zpět na vrchol.

„Máme víc možností. Nevylučujeme ani volbu z naší jezdecké akademie, ale zatím nepadlo žádné konkrétní rozhodnutí. Variantou je Valtteri Bottas. Jde o pilota, který dokázal zatopit Hamiltonovi, navíc je stále motivovaný a chce něco dokázat." popisuje Abiteboul.

„Pak je tu samozřejmě Vettel. Jeho zkušenosti jsou neoddiskutovatelné. Jestliže má motivaci, tak i o něj bychom měli zájem," dodává.