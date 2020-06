Honda chce letos s Red Bullem získat titul, Markovi se nelíbil test nového motoru Renaultu na jejich trati

Jasný cíl - titul

Japonská automobilka chce ve své druhé sezóně s Red Bullem útočit na nejvyšší příčky, jak potvrzuje provozní ředitel její továrny v Sakuře Jasuaki Asaki. I přes delší přestávku vynucenou pandemii koronaviru chce podobně jako Ferrari přivézt příští týden do Rakouska nový motor.

Asaki prozradil, že na domácí okruh Red Bullu přivezou "specifikaci 1.1" své letošní pohonné jednotky. "Mým cílem je vyhrát v situaci, kdy by mohl vyhrát Mercedes či Honda. Jsem vzrušený a plný nedočkavosti kvůli tomu cíli - stát se šampiony."

A šéf závodního týmu Hondy Masaši Jamamoto přitakává: "Letos půjde o velký milník. Rád bych skromně dostál podpoře a očekáváním fanoušků a s pokorou každý závod bojoval, abych se na konci mohl smát s vámi." S Red Bullem budou chtít příští týden zopakovat na domácí trati loňské vítězství.



Test Renault na domácí trati Red Bullu

Il est prêt (he was born prêt).

🔘 143 laps

🛣 614km



And of course, still:

🏎 R.S.18

📍 Red Bull Ring#RSspirit @OconEsteban pic.twitter.com/JoR6pCb5F8 — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) June 17, 2020

Odborný poradce týmu Helmut Marko nicméně nelibě nese to, že už tam minulý týden testoval Renault, jenž tak mohl nasbírat i se starším monopostem RS18 cenná data. Navíc podle jeho analýz přitom nasadil během dvou dní nové díly.

"Použili dva roky staré auto, ale s novými motory! Zapůsobila na mě jejich spolehlivost, ale více by mě zajímalo to, zda Renault opravdu potřebuje, abychom mu pro testování pronajímali Red Bull Ring," komentuje podrážděně Marko.

Hrdý je ale na to, že sehrál velkou roli pro pořádání úvodních dvou letošních podniků v Rakousku, byť se budou muset obejít bez diváků. "Musíte být vytrvalí a vždy zkoušet, co je možné a co ne. Rozhodli jsme se to zkusit a federální vláda nám pomohla. Jsme neuvěřitelně hrdí na to, že byli první. Zbytek okruhů následoval náš příklad."



Marko reaguje na kritiku Hamiltona

Původní příspěvek Lewise Hamiltona na Instagramu | zdroj: Lewis Hamilton

Nakonec se marko vyjádřil ke kontroverzi z minulého týdne, kdy jej Lewis Hamilton na sociálních sítích tvrdě zkritizoval, a poté své zprávy smazal a omluvil se.

"Lewis si jednoduše přečetl nepravdivou zprávu. Nic takové jsem neřekl. Řekl jsem jen to, že Max [Verstappen] se soustředí na Formuli 1, a to mu možná dává určitou výhodu," dodává Marko k údajnému zlehčování Hamiltonem podporované kampaně proti rasismu (Black Lives Matter).