Hornerovi se nelíbí "přísná" penalizace Maxe, Norris si podle něj léčil komplexy ze soboty + VIDEO

Pilot McLarenu v závěru stahoval lídra šampionátu a několikrát se jej pokusil předjet. V 64. kole došlo ke kontaktu, při kterém u obou došlo k defektu pneumatik a pomalu zamířili do boxů. Norris však kvůli poškození vozu již nemohl pokračovat, zatímco Verstappen se do závodu vrátil a dojel pátý.

Jeho desetisekundová penalizace nic neřešila, protože si vyjel dostatečný náskok na šestého Nica Hülkenberga. Komisaři mu ale udělili i dva trestné body, na svém kontě jich má za uplynulých 12 měsíců čtyři. Zákaz startu v dalším závodě automaticky následuje poté, co jich pilot nasbírá 12.

Horner však obvinění svého jezdce a jeho potrestání nechápe: "Máte dva tvrdé závodníky a Lando vystrčil své lokty... vypadalo to, že tam má dostatek místa. Myslím, že šlo ještě trochu o pozůstatek ze soboty - Max jej předjel bez DRS v zatáčce č. 4 a pak jej přepadl týmový kolega, takže šlo zřejmě ještě o pozůstatek toho."



"Mezi nimi už dříve došlo ke kontaktu, nakonec na to doplatili oba. Dostal defekt a penalizaci. Myslím, že ta penalizace byla přísná, ale takové už je někdy závoděním. Je to frustrující, obzvlášť v tomto závodě, ale tak už to v závodění někdy dopadne." hodnotí šéf Red Bullu potrestání svého pilota.

Již během závodu byl z trestu rozčarovaný Verstappen: "To je směšné. Mohl to poslat doleva nebo doprava. Co mám podle něj dělat?" Horner na to v rádiu reagoval slovy: "Jo, nezachoval se tam správně, Maxi. Zoufale nešťastné, ale ty ses zachoval nejlépe, jak to jen šlo!"

Víkend v Rakousku ale šéf Red Bullu nakonec hodnotí celkem spokojeně: "Předchozí den jsme zaznamenali neuvěřitelné vítězství, závod jsme hezky kontrolovali, ale taková je někdy Formule 1. Gratulují Georgeovi, z víkendu si nicméně můžeme odnést spoustu pozitiv. Máme dvě velmi silná auta, vyhráli jsme obě kvalifikace, sprint a myslím, že Max ještě navýšil své vedení v šampionátu."