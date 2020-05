Monako 2016? Zuřil jsem, vzpomíná Ricciardo

V těchto dnech by za normálních okolností probíhala GP Monaka. Jenže dobře známé události konání legendárního závodu v ulicích Monte Carla zamezily. Pojďme si proto alespoň zavzpomínat.

Monacký závod už napsal spoustu příběhů, přičemž některé byly dost hektické. Tak jako ten z roku 2016. O titul si to v dané sezoně rozdávali Nico Rosberg a Lewis Hamilton, avšak v Monaku si nejlepší výchozí pozici vyjel Daniel Ricciardo s Red Bullem.

Australan dobře odstartoval. Jeho tempo bylo excelentní, což dokazoval neustále se zvyšující náskok na nejbližšího pronásledovatele, kterým byl Lewis Hamilton. Ale pak to přišlo. Ricciardovi zlomil pomyslný vaz jeho vlastní tým. Mechanici Red Bullu totiž neměli při zastávce v boxech připraveny pneumatiky. Rezultovala z toho velká časová ztráta a nakonec i ztráta vedoucí pozice, na kterou se vyšvihl Lewis Hamilton. V té době trojnásobný mistr světa už monackou kostičku nepustil.

Lewis Hamilton a Daniel Ricciardo v závodě v Monaku | foto: Mercedes AMG F1 Team

Ricciardo, jenž je jinak znám jako velký pohodář, neskrýval na stupních vítězů své zklamání. „Byl jsem hodně naštvaný. Cítil jsem prostě jen vztek. Nechtěl jsme být ani na pódiu. Tu situaci si pamatuju i dnes do nejmenších detailů. Po závodě za mnou na pokoj přišel Helmut Marko a řekl jen: omlouvám se," vzpomíná Ricciardo.

Rodák z Perthu, který nedávno oznámil svůj přestup z Renaultu do McLarenu, se ale svého monackého vítězství přece jen dočkal. Stalo se tak o dva roky později, tedy v sezoně 2018.

„Musím přiznat, že vzpomínky na tu katastrofu během monackého závodu v roce 2016, jsem vzpomínal i o dva roky později. Byl jsem nervózní a říkal si, abychom to zase neztratili. Nakonec to vyšlo, přičemž já si to nejvíc užil v týdnu po Velké ceně. Byl to moc hezký pocit. Víte jak... Když v Monaku vedete při nájezdu do první zatáčky, tak si závod můžete prohrát už jen sami," uzavírá Ricciardo.