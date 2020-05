Renault je v krizi. Automobilce prý hrozí zánik

Současná koronavirová krize, která hýbe takřka celou evropou od počátku jara, sice už pomalu ustupuje. Její dopady na ekonomiku však teprve vyplouvají na povrch. Budou drsné. Nevyhne se jim žádná oblast lidské činnosti.

Výjimku netvoří ani automobilový průmysl. Řada společností pozastavila výrobu, prodeje klesly - v některých případech na historické minimum. Ušetřen nezůstal ani Renault. Francouzská automobilka má ohromné, možná až apokalyptické problémy. Prodej automobilů klesl firmě na minimum. Dokonce hrozí uzavření továrny.

Vážnosti situace si je vědoma i francouzská vláda. Její ministr financí Bruno Le Maire dokonce prohlásil, že Renaultu hrozí zánik. Z tohoto důvodu uvažuje o finanční pomoci, kterou by francouzské automobilce poskytlo ministerstvo financí.

Nové zbarvení vozu Renault RS20 pro závodní sezónu 2020 | foto: Renault Sport F1

Nejužší vedení Renaultu už zároveň dostalo za úkol, aby vypracovalo plán drastických úsporných opatření. Na jeho seznamu se dost možná může objevit položka s názvem Formule 1.

Nebylo by to překvapením. V Enstone se od svého posledního návratu do královny motorsportu příliš neukázali. Nejlepší výsledek? čtvrté místo v Poháru konstruktérů. Jenže s propastnou ztrátou na elitní tři stáje. Ba co víc. Nastolený pokrok se loni zastavil a místo dalšího stahování manka přišel propad. Francouze předstihl McLaren.

Další ránou do vazu pak může být pro Renault odchod Daniela Ricciarda, který se rozhodl přesídlit právě k McLarenu.

